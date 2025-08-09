Terhi Kokkonen: Ero

Terhi Kokkonen kertoo erostaan Instagramissa.

Ultra Bra- ja Scandinavian Music Group -yhtyeistä tuttu laulaja ja sanoittaja Terhi Kokkonen on eronnut puolisostaan, sisustusarkkitehti Markus Viiperistä. Kokkonen kertoo erouutisesta Instagramissa.

– Hei kaikki. Muutin viime keväänä poikani ja Annika-koiran kanssa uuteen kotiin. Pitkä parisuhteeni ja avioliittoni on siis päättynyt eroon. Vaikka eroon liittyy tietenkin myös paljon surua, olen ollut tänä kesänä onnellinen. Rakkautta ja valoa jokaiselle, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Kokkonen ja Viiperi avioituivat vuonna 2016.

Kokkosella on vuonna 2010 syntynyt poika entisen kumppaninsa, ohjaaja Arto Halosen kanssa.