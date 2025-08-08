Flow'ssa esiintyvä Kneecap tukee näkyvästi Palestiinaa – yksi jäsenistä sai Britanniassa syytteen terrorismista

Rikosepäily ei vaikuta yhtyeen esiintymiseen Flow'ssa, sanoo festivaalin viestintäpäällikkö Paavo Kässi.

Täydet yleisöt maailman suurimmilla festareilla, Bafta-palkinto ja terrorismirikossyyte. Helsingissä Flow-festivaalilla lauantaina esiintyvä irlantilainen rap-yhtye Kneecap on tänä vuonna niittänyt niin menestystä kuin kritiikkiä.

Osin iiriksi laulavaan, vuonna 2017 Pohjois-Irlannin Belfastissa perustettuun bändiin kuuluvat Liam Og O hAnnaidh, Naoise O Caireallain ja JJ O'Dochartaigh. Kappaleiden lyriikat kuvaavat toisaalta huumehuuruista bilettämistä, toisaalta niissä kuuluu alueen poliittinen historia sekä vaatimukset kielioikeuksista ja Britanniasta irtautumisesta.

Räävitön bändi on ärsyttänyt aiemminkin, mutta tänä vuonna kritiikki ja vastatoimet ovat paisuneet uusiin mittasuhteisiin.

Suututti Sharon Osbournen

Kneecap on ottanut näkyvästi kantaa Israelia vastaan, puolustanut Gazan sodan uhreja ja vaatinut vapaata Palestiinaa. Keikkojen yleisömerissä liehuvat paitsi Irlannin myös Palestiinan liput.

Kaliforniassa huhtikuussa järjestetyssä Coachellassa yhtye kuvasi Gazan tilannetta Yhdysvaltain rahoittamaksi kansanmurhaksi ja sai niskaansa muun muassa tosi-tv-persoona Sharon Osbournen vihat ja syytöksiä antisemitismistä.

Toukokuussa Og O hAnnaidh, artistinimeltään Mo Chara sai Britanniassa syytteen terrorismista. Syytteen mukaan hän esitteli marraskuussa bändin Lontoon keikalla äärijärjestö Hizbollahin lippua. Tuenosoitukset Hizbollahille on kriminalisoitu Britanniassa.

Bändi julkaisi Instagramissa lausunnon, jossa se kutsui syytettä poliittiseksi.

– 14 000 vauvaa on kuolemassa nälkään Gazassa samalla, kun maailman lähettämä ruoka on muurin toisella puolella, ja taas kerran Britannian vallanpitäjät keskittyvät meihin, päivityksessä kirjoitettiin.

Og O hAnnaidh on kiistänyt syytteen. Hänen seuraava kuulemisensa lontoolaisessa tuomioistuimessa on määrä järjestää noin puolitoista viikkoa Flow'n keikan jälkeen.

SK: Perumisvaatimuksia Suomessakin

Kohut ovat nostattaneet vastusta Kneecapin esiintymisiä kohtaan.

Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi kesäkuussa, ettei pidä yhtyeen esiintymistä Glanstonbury-festivaalilla sopivana. Yhtye kuitenkin esiintyi, mutta esimerkiksi BBC kieltäytyi striimaamasta keikkaa. Poliisi aloitti tutkinnan tietyistä keikalla esitetyistä kommenteista, mutta tutkinta päätettiin pian.

Heinäkuussa Skotlannin Glasgow'ssa järjestettävä TRNSMT-festivaali perui yhtyeen esiintymiseen. Kneecapin oli tarkoitus nousta ensi viikolla lavalle myös Budapestin Sziget-festivaalilla, mutta Unkari kielsi bändin pääsyn maahan antisemitismiin ja kansalliseen turvallisuuteen vedoten.

Kneecapin esiintymistä on vaadittu peruttavaksi Suomessakin. Suomen Kuvalehti kirjoitti heinäkuussa, että Helsingin kaupungin päättäjät ovat saaneet aiheesta lukuisia sähköposteja. Esimerkiksi kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarille Paavo Arhinmäelle (vas.) sähköposteja tuli lehden mukaan viikossa "nelinumeroinen määrä".

Flow: Esiintyjillä täysi sananvapaus

Flow'n viestintäpäällikkö Paavo Kässi sanoo STT:lle, että rikostutkinta Britanniassa ei vaikuta Kneecapin esiintymiseen Flow'ssa.

– Kneecapin tapauksessa tutkinnassa olevat rikosnimikkeet – kuten jonkin järjestön lipun heiluttaminen – eivät tietääksemme ole rikoksia Suomessa. Britanniassa asia on varmasti politisoitunut etenkin Pohjois-Irlannin poliittisen historian vuoksi, ja Kneecap tunnetaan hyvin ärhäkkänä brittivallan ja kielipolitiikan kriitikkona, Kässi kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Hän sanoo Flow'n puolustavan artistien sananvapautta.

– Festivaalillamme vallitsee esiintyjien täysi sananvapaus, kunhan esiintymisessä noudatetaan Suomen lakia. Tämän osalta Kneecapista ei ole paljastunut mitään erityistä.