Tutkimus paljasti: ADHD onkin "supervoima" menneisyydestä

ADHD-piirteet saattavat olla menneisyyden supervoima, kertoo tutkimus. ADHD-ihmisiä saatetaan nykymaailmassa kuvata keskittymiskyvyttömiksi hösääjiksi, mutta menneisyydessä piirre on saattanut tuottaa elintärkeää etua ruoan etsimisessä, toteaa Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences -lehden tutkimus.