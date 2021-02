Räjäyttivätkö botit meemiosakkeiden hintarallin? Valekäyttäjät kirjoittaneet 97 prosenttia kohutun Reddit-kanavan viesteistä

Viestejä estetty

Wallstreetbetsin ylläpito on havainnut kanavalla hiljattain suuria määriä botteja ja sivun automaattinen moderointi on estänyt lukuisia niiden julkaisemia viestejä. Viestien sisällön kerrotaan olleen keskenään hyvin samalaista, mutta ylläpito ei paljasta viestien tarkkaa sisältöä.

Kaikkea ei toki voi laittaa bottien piikkiin. Eräs Reddit-käyttäjä osti perjantaina kokonaisen mainostaulun New Yorkin Times Squarelta kehottaakseen ihmisiä sijoittamaan GameStopiin. Tempaus sai lisäpotkua taulusta kuvatuista TikTok- ja Twitter-videoista.

Wallstreetbets-kanavan jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Sillä on nyt kahdeksan miljoonaa jäsentä, mikä on kaksi miljoonaa enemmän kuin kaksi viikkoa sitten.