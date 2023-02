Ruovikot hyötykäyttöön – järviruokoa voi käyttää myös rakennusmateriaalina

– Talvella me saadaan sellaista ruokoa, jonka jalostusarvo on korkeampi. Sitä saadaan niitettyä pidempänä ja sen takia sitä voidaan käyttää esimerkiksi rakennusmateriaalina. Se sopii myös katteeksi ja Raaseporin kaupunki aikookin käyttää tätä katemateriaalina puistoissa, kertoo meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström John Nurmisen Säätiöstä.

Rakennustiiliä järviruo´osta ja savesta

Kevytsavi on osoittautunut hyvin eristäväksi ja kosteutta tasaavaksi rakennusmateriaaliksi, jonka hiilijalanjälki on pieni.

Ruovikon niitto poistaa ravinteita Itämerestä

Niittoyrittäjille uusia työmaita

Ruokoa voi hyödyntää myös kasvualustana, viherlannoitteena, kuivikkeena ja katteena.Tavoitteena on, että ruovikolle löytyisi lukuisia erilaisia käyttökohteita. Lisäksi tarvitaan niittoyrittäjiä, joilla on sopivat korjuukoneet.

– Tässä on talviniittoon tehty laite, joka on vanhasta latukoneesta itse tehty. Minulla on vahva usko tähän. Ruovikkoa ainakin riittää ja nyt tuntuu olevan kysyntää jatkokäytöllekin, sanoo yrittäjä Sauli Tikka, jonka yritys Pikkalan Kaislanleikkuu on keskittynyt ruovikon niittoon sekä kesällä että talvella.