Etuina ekologisuus ja ilmastohyödyt – suomalaisyritys kehittää osmankäämin höytyvästä täytettä tyynyihin ja talvitakkeihin

– Täällä Aalto-yliopiston kampuksella on kosteikkoalueita, mistä me kerättiin osmankäämin untuvaa ja laitettiin sitä juuttipusseihin ja käytettiin niitä tyynyinä, muistelee Fluff Stuff -yrityksen perustaja Lukas Schuck.

Myöhemmin selvisi, että jo 1900-luvun alussa osmankäämin höytyvällä on täytetty tyynyjä ja pelastusliivejä. Sittemmin öljypohjainen polyesteri ja ankanuntuva kuitenkin syrjäyttivät osmankäämin täytemateriaalina.

– Hengittävyys, kuivuminen, lämmön eristävyys ovat samaa luokkaa untuvan kanssa. Ympäristöystävällisyys on tosi tärkeä ja se, että se on vegaaninen tuote eikä se päästä muovijätettä luontoon, luettelee Fluff Stuff Oy:n tuotesuunnittelija Laura Rusanen.

Uusi tulonlähde viljelijöille

Osmankäämi on kosteikkokasvi, joka viihtyy kaikilla maapallon ilmastovyöhykkeillä. Nyt kun turvepeltojen ja -soiden ilmastopäästöjä halutaan vähentää kosteikkoviljelyllä, osmankäämin kasvattaminen voisi tarjota maanomistajille ja viljelijöille uuden tulonlähteen.

Turvesoiden ennallistaminen osmankäämiviljelyyn pienentäisi Suomen ilmastopäästöjä. Käyttämättömiä, ojitettuja turvesoita on 25 000 hehtaaria. Jos kaikki otettaisiin osmankäämin viljelyyn, sinne mahtuisi yli miljardi leveäosmankäämiä, joiden siemenhöytyvällä täyttäisi 20 miljoonaa tyynyä vuodessa.

Keräyskoneita kehitellään

– Tällä hetkellä koekäytössä on osmankäämin höytyvän keräyskone. Laajaskaalaisia koneita kosteikkoviljelyyn on vielä kehitettävä lisää, pohtii Schuck.

Tuotekehittely on jo hyvässä vauhdissa ja ensimmäiset yhteistyökumppanit ja rahoittaja on löydetty.

– On tehty prototyyppejä peitoilla, tyynyillä, raheilla, takeilla, liiveillä, tohvelit tehtiin myös tässä. Tulevaisuudessa aikeena on kokeilla vaikka ja mitä, innostuu Rusanen.

Höytyvät korjataan talvella

– Allergisuuteen ei ole paljon tietoa. Ainoa, mistä on tietoa, on lieviä allergeenisuuksia siitepölyn suhteen. Meidän tapauksessa siemenhöytyvää kerätään vasta lopputalvella, niin siitepölyt on isoksi osaksi lentäneet pois, sanoo Schuck.