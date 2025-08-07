Ruotsissa tehtiin merkittävä sääntömuutos – näin reagoi SM-liiga

Jääkiekon SM-liigan urheilujohtajan Jussi Markkasen mukaan SM-liiga ei aio seurata Ruotsin HockeyAllsvenskanin esimerkkiä jatkoajan sääntömuutoksen suhteen.

Ruotsin toiseksi korkein jääkiekkoliiga HockeyAllsvenskan kertoi keskiviikkona ottavansa tulevalla kaudella käyttöönsä jatkoaikoihin liittyvän sääntökokeilun. Sääntöuudistuksessa jatkoajalla hyökkäävä joukkue ei saa enää hyökkäysalueen siniviivan ylittäessään palauttaa kiekkoa takaisin keskialueelle tai omalle puolelleen.

Mikäli näin tapahtuu, keskeyttää päätuomari pelin, ja peliä jatketaan sääntöä rikkoneen joukkueen puolustusalueelta. Jos sääntörike toistuu, seuraa joukkuerangaistus. Sääntökokeilulla pyritään nopeuttamaan peliä kolmella kolmea vastaan pelattavalla jatkoajalla.

Viime vuosina useat joukkueet ovat minimoineet riskejä jatkoajalla ja keskittyneet enemmänkin kiekonhallintaan kuin maalinteon yrittämiseen. Mikäli varmaa hyökkäyskeinoa ei löydy, ovat joukkueet usein hakeneet uudelleen vauhtia omasta päästä.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo, että vastaavanlaista keskustelua on käyty muun muassa CHL:n toimesta.

– Siitä on keskusteltu Euroopan sarjoissa ja CHL:ssä enemmänkin siitä, että eteneekö liian paljon pelejä kiekolla puolustaessa jatkoajan jälkeen voittomaaleihin, Markkanen pohjustaa MTV Urheilulle

– SM-liigassa ei ole näkynyt ainakaan, jos katsotaan jatkoajalle menneitä otteluita, niin noin puolet päättyy jatkoajalla ja puolet tuolla (voittomaalikisassa). Se suhdeluku ei ole muuttunut varsinaisesti siihen suuntaan kuin esimerkiksi CHL-peleissä on muuttunut. Sinällään tuttu aihe, mutta ei meilläkään ollut tietoa, että se otetaan käyttöön Allsvenskanissa, Markkanen sanoo.

Markkasen mukaan CHL tutki asiaa jo viime kaudella. SM-liigan sisällä vastaavanlaista keskustelua ei ole kuitenkaan käyty.

– Ei me olla siitä keskusteltu. Ainakaan sillä tasolla, että olisi edes harkinnassa, että pitäisikö meidän tällaista testata. Nimenomaan niin, että olemme tietoisia, että tällaisia keskusteluja käydään muualla, Markkanen kertoo.

Vaikka SM-liigassa vastaavanlainen sääntömuutos ei olekaan vielä ajankohtaista, seurataan sarjan johtoportaassa mielenkiinnolla, miten sääntöuudistus toimii Allsvenskanissa.

– Se on ammattilaisjääkiekkoa. Jos siinä jotain koetaan, niin peli tai tulokset voisivat olla aika lähellä sitä, mitä tulokset voisivat olla täälläkin. Seurataan totta kai kaikkia jääkiekon trendejä. Jossain kohdassa siitä varmasti keskustellaan, kun nähdään ja kuullaan, mitä siellä on tapahtunut, Markkanen myöntää.

Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, ettei SM-liigaan ole tulossa ensi kaudeksi merkittäviä sääntöuudistuksia.

– Ei ainakaan vielä tässä kohdassa. Katsotaan hetken päästä. Ei mitään radikaalia tapahdu, Markkanen sanoo.