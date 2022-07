Ruotsissa lytättiin Suomen EM-kisamahdollisuudet – menestystä niittänyt pelaajalegenda latasi yllättävän arvion MTV Urheilulle: "Siksi en halua sulkea heitä vielä pois"

– Se vaatii Suomelta varmaa puolustamista koko kentällä ja vankkaa maalivahtipeliä, jonka tulee olla oikeastaan maailmanluokkaa. Tiedän, että kun te lähdette hyökkäykseen, niin haluatte tehdä niin, kun olette kehittäneet pallonhallintapeliä, että haluatte nostaa laitapakkeja ylös. Siinä on tietenkin riski. Se avaa tiloja ja jos pelataan varsinkin Saksaa tai Tanskaa vastaan, he voivat rangaista siitä, joten se tuntuu hiukan petolliselta, Schelin summaa.

– Hyökkääjien tulee olla tarkkana ja tulla alas ja olla oikeissa paikoissa puolustuspäässä. Jos pystyy pitämään nollan, voi kaikkea tapahtua. Se on tärkeää. Sällströmillä (Linda) on vieläkin nopeutta, eli hän voi päästä irti. Kun pelasitte Ruotsia vastaan MM-karsinnoissa, hän teki sen maalin. Silloin on mahdollisuuksia ottaa pisteitä. Pitää olla tehokas molempiin suuntiin, Schelin toteaa.

"Silloin ymmärtää vaikutuksen, kuinka naisjalkapalloilu iskee tällä hetkellä"

EM-kisoissa todistetaan historiallista hetkeä, sillä turnaukseen on myyty jo yli puoli miljoonaa lippua. Aiempi ennätys viiden vuoden takaa on noin alle puolet tästä. Schelin uskookin, että turnauksella tulee olemaan valtava vaikutus naisjalkapalloilun asemaan.

"Ei ole mitään selvää suosikkia"

– Tässä kohtaa sillä on niin suuri merkitys, että millaisessa iskussa joukkue on tällä hetkellä. Ei ole mitään selvää suosikkia, mitä Saksa on ollut aiemmin. Nyt puhutaan kuudesta, seitsemästä joukkueesta, jotka voivat olla finaalissa ja nostaa pokaalin. Itseluottamuksella ja sillä, kuinka turnaukseen tullaan sisään, on valtava merkitys, Schelin kertoo.