Helmareiden maalivahdilla erikoinen ongelma Sveitsi-pelissä

Helmareiden maalivahti Anna Koivunen oli luonnollisesti pettynyt jatkopaikan karkaamiseen. Hän antoi kuitenkin kiitosta faneille, jotka jaksoivat luoda tunnelmaa stadionilla.

Mitään yksittäistä syytä ottelun lopputulokselle Koivunen ei osannut äkkiseltään sanoa.

– Varmasti on aina parannettavaa. Varmasti on myös paljon hyvää, mitä pitää muistaa. Se on vaikea tilanne, kun johtaa 1–0 tietäen, ettei vastustajalla ole mitään menetettävää. He pystyvät heittämään palloa rangaistusalueelle ja nostamaan kaikki pelaajat ylös.

– Kestettiin sitä tilannetta pitkään hyvin, mutta lopulta se jäi yhdestä tilanteesta kiinni, Koivunen sanoi MTV Urheilun haastattelussa viitaten Sveitsin tasoitusmaaliin, joka syntyi ottelun lisäajalla.

– Nyt päästiin tähän pisteeseen. Puolivälieräpaikka olisi ollut otettavissa, mutta se on hyvä jättää nälkää tulevaisuuteen, nuori maalivahti sanoi katsoen jo eteenpäin.

Koivunen teki hienon läpimurron kansainvälisellä tasolla. 23-vuotias Djurgårdenin veräjänvartija pelasi turnauksessa kaikki kolme Helmareiden alkusarjan ottelua.

– Ei se tällä hetkellä paljon lohduta, mutta ehkä se jonkun viikon päästä voi tuntua paremmalta.

– Olen todella ylpeä kaikista meistä nuorista, ja vanhoistakin, pelaajista. Näytimme, että olemme valmiita ottamaan voittoja ja pärjäämään kisoissa. Emme olleet vain osallistumassa.

Ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa pelannut Koivunen oli omasta suorituksestaan tyytyväinen.

– Totta kai olen iloinen ja ylpeä itsestäni. Pystyin näyttämään sellaisillekin, jotka eivät minua tiedä, että olen ihan hyvä veska, Koivunen hymähtää.

Suomi–Sveitsi-ottelun yleisömäärä oli reilut 26 000 tuhatta katsojaa. Se toi Koivuselle erikoisen haasteen.

– Paljon ei pystynyt puhumaan. En muista, että milloin viimeksi olisin ollut näin hiljaa pelissä. Välillä yritin huutaa ohjeita, mutta tuntui, ettei ääni kantanut metriä pidemmälle.

– Ihan mahtavaa, miten paljon faneja oli tullut Suomesta ja heille uskomattoman iso kiitos, että tuki on todellakin tuntunut. Siistiä nähdä miten paljon naisten futis kiinnostaa, Koivunen kiitteli.