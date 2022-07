Mitä ihmettä? Suomalaispelaajien nimien lausuntaohjeet herättävät hilpeyttä – "Pickoo-yamza"

Suomalaispuolustajista erityisesti esille nousevat Elli Pikkujämsä sekä Tuija Hyyrynen. Örebrota edustava Pikkujämsä on kirjoitettu muotoon Pickoo-yamza ja Juventuksessa viime kaudella Italian mestaruuden voittanut Hyyrynen muotoon Toyah Huur-oo-nen.

Maalivahdeista mukaan on mahtunut Katriina Talaslahti, jonka ohjeeseen on löytynyt ylimääräinen r-kirjain ja lausunta kuuluu Tallas-lar-tee. Englanninkielisille lausujille tehtävää ei helpota suomen kielessä olevat ä- ja ö-kirjaimet. Ria Öling on muuttunut Erlingiksi ja Linda Sällström kuuluu taas Sail-strom.