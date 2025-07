Helmarit jatkoon vai ulos? Nyt se ratkeaa – MTV seuraa

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen on voitettava Sveitsi edetäkseen pudotuspeleihin EM-kisoissa. MTV Urheilu seuraa kello 22 Suomen aikaa käynnistyvän lohkon päätösottelun tapahtumia tässä artikkelissa.

Kello 21.05: Suomi lähtee otteluun samalla avauskokoonpanolla kuin sunnuntaina käydyssä Norja-pelissä. Maalivahtina on Anna Koivunen, kenttäpelaajina Eva Nyström, Ria Öling, Emma Koivisto, Joanna Tynnilä, Katariina Kosola, Oona Siren, Natalia Kuikka, kapteeni Linda Sällström, Eveliina Summanen ja Oona Sevenius.

Kello 21.03: Suomi löi EM-turnauksen avauspelissään Islannin 1–0 mutta hävisi toisessa matsissaan Norjalle 1–2. Sveitsillä on vyöllään 1–2-tappio Norjalle ja 2–0-voitto Islannista.

Suomi ja Sveitsi eivät ole vuosiin vastakkain pelanneet. Edellinen maaottelu on vuodelta 2019, jolloin Sveitsin emännöimä ystävyysottelu päättyi 0–0-tasapeliin.

Kello 20.55: Norjalla on kahden kierroksen jälkeen A-lohkossa täydet kuusi pistettä ja se on varmistanut pudotuspelipaikkansa. Sveitsi sekä Suomi ovat kolmessa pisteessä, mutta Sveitsillä on parempi maaliero. Islanti on puolestaan jumbona nollalla pinnalla eikä sillä ole enää mahdollisuuksia pudotuspeleihin.

Sijoitus Joukkue Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt maalit Päästetyt maalit Maaliero Pisteet 1. Norja 2 0 0 4 2 +2 6 2. Sveitsi 1 0 1 3 2 +1 3 3. Suomi 1 0 1 2 2 0 3 4. Islanti 0 0 2 0 3 –3 0

Kello 20.50: Tervetuloa mukaan Sveitsin Thunissa pelattavan A-lohkon päätöskierroksen ottelun seurantaan.

Panokset Suomi–Sveitsi-matsissa ovat tapissaan. Tasapeli riittää takaamaan emäntämaa Sveitsille paikan puolivälieriin, kun taas Helmarit tarvitsee ottelusta voiton.

Jos Suomi jää tasapeliin tai häviää, Helmarien EM-kisaurakka päättyy.