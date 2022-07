Suomi kohtaa ylivoimaisena pidetyn pelaajan – maailmanennätyssummalla Chelseaan siirtynyt hyökkääjä ihastuttaa: "Aivan poikkeuksellinen jalkapalloilija"

Tanskan oletettiin antavan lohkosuosikeille tiukkaa vastusta, mutta Saksaa vastaan joukkue oli täysin jyrän alla. Helmareiden lohkovastustajia tarkkaileva maajoukkueen scoutti Kimmo Lipponen ei yllättynyt: Saksalla on erittäin vahva ryhmä.

– Pelillisesti hyvin ennalta-arvattava, samalla ryhmityksellä ja samalla pelitavalla. Ongelmallista siitä tekee se, että pelaajat ovat vaihtuneet paljon. Pitkäaikaisloukkaantumisia on ollut, muun muassa (maalitykki) Nadia Nadim tuli mukaan yhdeksän kuukauden tauon jälkeen. Ja tähtipelaaja Pernille Harder tuli mukaan vasta myöhemmin. Muutama muukin pelaaja on sellainen, ettei tiedä pelaavatko vai eivät, Lipponen kertoo.

Suomelle Tanska-peli on lohkon helpoin, jos kivikovasta lohkosta helppoutta voi millään kaivaa. Ja saumoja tasaväkiseen kamppailuun on, jos kaksi kertaa Euroopan parhaaksi naisjalkapalloilijaksi valittu 29-vuotias Harder vain jotenkin saadaan pimentoon. Kuolevaisten joukkoon, kuten Lipponen maalailee.

– Suomi on lähtökohtaisesti jotakuinkin samanlainen kuin Tanska, mutta heillä on Harder. Hän tekee sen eron. Aivan poikkeuksellinen jalkapalloilija niin fyysisesti kuin teknisestikin, ja se voitontahto... Mutta Saksa otti hänet välillä kahdella, välillä kolmella pelaajalla ja suhteellisen fyysisesti, joten kuolevainen on hänkin, Lipponen sanoo.