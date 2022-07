Helmareiden Heidi Kollanen oli jo 18-vuotiaana kahden korkeimman sarjan maalikuningatar – entiseltä valmentajalta paljonpuhuva paljastus pelaajan nuoruudesta

Tuolloin 17-vuotias Kollanen oli nostamassa Ilvestä pääsarjaan vuonna 2014. Hyökkääjä viimeisteli järkyttävät 47 maalia 21 otteluun. Kaikki kilpailut mukaan lukien Kollanen teki 29 ottelussa 62 osumaa. Siihen mahtui peräti 12 hattutemppua.

Maalitehtailu jatkui myös seuraavalla kaudella silloisessa Naisten Liigassa (nyk. Kansallinen Liiga), saldona 24 osumaa ja maalipörssin voitto. Kollasen maali avittivat Ilveksen aina hopeamitaleille ylivoimaisen mestarin PK-35 Vantaan jälkeen. Kollanen osui neljästi kolmessa ottelussa mestareita vastaan.

Ilveksen jälkeen tie vei Yhdysvaltoihin yliopistokentille, jossa Kollanen koki ikävän loukkaantumisen. Kollasta valmentanut Ruotsalainen uskoo, että kokemus kasvatti tätä pelaajana.

– En usko, että Yhdysvaltojen reissu meni todellakaan pieleen, vaan sellaiset kokemukset kasvattavat kaikista eniten. Se on ollut hieno kasvun paikka ja siinä mitataan, että miten ottaa vastoinkäymiset vastaan. Se, että miten Heidi on hoitanut itsensä loukkaantumisien ja muutenkin henkisten takaiskujen jälkeen takaisin, niin se on ollut esimerkillistä, Ruotsalainen sanoo.

– Minusta tuntuu, että se on syy, miksi Ruotsissa menee nyt hyvin. Siellä on niin paljon eväitä jo repussa asioiden käsittelemiseen ja Örebro sopii hyvin joukkueena. Heidi saa siellä vastuuta ja laitapelaajan paikka Ruotsissa on sopinut todella hyvin. Sitten kun on hyvä taito ja tunteja takana kentällä, niin se on laadukasta, miten pystyy toimittamaan palloja boksiin. Maalin tekeminen ei ole enää ykkösjuttu, Ruotsalainen kertoo.

Kollasen nousu kotimaan kentiltä Ruotsin pääsarjaan ja maajoukkueeseen ei ole yllättänyt Ruotsalaista.

– En ihmettele, että Heidi on mukana joukkueessa, ja että on päässyt tähän pisteeseen urallaan. Siinä on ollut sellainen rakkaus lajia kohtaan ja halu tehdä. Minusta tuntuu, että pelaajalla on siinä todella korkea sisäinen motivaatio ja se kantaa, Ruotsalainen sanoo.

– Sellaista ei enää niin usein näe hyökkäävillä pelaajilla, että ensimmäinen ajatus, että voinko tehdä maalin. Se on mielestäni hyvä nuorena vaalia sitä. Sen oppii myöhemminkin, että mikä on paras etu siinä tilanteessa. Tuntuu siltä, että varsinkin nuorempana se kehitti Heidiä paljon, kun hänellä oli niin kova halu tehdä maaleja ja voittaa pelejä joukkueelle. Hän teki sen joukkueelle eikä itselleen, Ruotsalainen toteaa.

Ruotsalainen nostaa esille, että Örebro joutuu puolustamaan paljon ja tämä tuo Kollaselle monipuolisuutta, kun pitää hoitaa puolustustehtävät ensin, vaikka onkin hyökkäävä pelaaja. Hän kertoo, että Kollanen oli usein yksin harjoittelemassa ja pystyi mielessään kuvittelemaan, mistä vastustaja tuli ja kuinka eri tilanteissa tulee toimia. Kollanen teki pelinomaista harjoittelua nuoresta asti ja oli aina pallon kanssa tekemisissä.

Kollasen tulevaisuutta Ruotsalainen ei lähde sen tarkemmin ennustamaan, mutta nostaa esille tämän erityispiirteen.

– Askel kerrallaan. Minusta tuntuu, että jos tuo halu kehittyä säilyy, niin ei ole mitään esteitä, että kehittyisi. Ero tulee siinä, kuinka harjoittelee. Jos harjoittelet sataprosenttisesti jokaisen harjoituksen ja toinen vaikka 90-prosenttisesti, niin viidessä vuodessa se ero on iso. Mitä olen tuntenut Heidiä, niin hänellä on sellainen ominaisuus, että pystyy harjoittelemaan sataprosenttisesti ja se kehittää. Silloin on mahdollista edetä, Ruotsalainen päättää.

"Kyllä niitä maaleja haluaa vieläkin tehdä"

Kollasen tie on nyt vienyt Ilves-vuosien, Yhdysvaltojen visiitin, PK-35 Vantaassa pelatun mestaruuskauden 2018 (15 maalia) ja Italian pääsarjan Tavagnaccon kautta Ruotsin Örebrohon, jossa Kollanen on pelannut vuodesta 2019 lähtien. Ruotsin Damallsvenskan kuuluu Euroopan huippusarjoihin.

– Ruotsin sarja on paljon kovempi, että siellä on vaikeampi tehdä maaleja. Se on ollut ehkä se isoin asia, mutta roolini on muuttunut joukkueessa. Olen ollut enemmän laitapelaaja kuin laitahyökkääjä. Olen enemmän siellä leveällä ja hankin keskityksiä. Kyllä niitä maaleja haluaa vieläkin tehdä. Yritän myös kehittää sitä osaa itsessäni, että pystyy tuollakin maaleja vielä tekemään, Kollanen kertoi Helmareiden lehdistötilaisuudessa.

Ruotsissa Kollanen on ollut laitapelaajana, joten tehot ovat painottuneet syöttöpuolelle. Kollanen on antanut tällä kaudella viisi maalisyöttöä ja on pörssin kolmantena. Kaksi vuotta sitten Kollanen oli kauden loputtua myöskin pörssin kolmas. Kollanen uskookin, että omaan pelaamiseen on tullut lisää monipuolisuutta.

– Joo, aivan varmasti. Olen myös kehittynyt siinä ajattelussakin, miten pystyn antamaan itsestäni irti muutakin kuin maaleja. Oppinut myös nauttimaan siitä, että pystyn auttamaan joukkuetta syötöillä ja pelin kehittämisessä, Kollanen totesi.

Tutut joukkuetoverit

Örebron joukkueessa tulitukena toimii myös EM-kisoihin valitut Elli Pikkujämsä ja Amanda Rantanen. Molemmat ovat tehneet neljä maalia tällä kaudella. Kolmikko tekee suurimman osan Örebron tehoista Damallsvenskanissa. Rantanen jakaakin kehuja joukkuetoverilleen.

– Heidi on todella viisas mielestäni ja löytää peleissä välit sekä milloin pelataan nopeasti ja milloin pidetään palloa. Todella hyvä valikoima syöttöihin ja todella hyvä laukaus, Rantanen sanoi.

– Amanda pystyy hyökkäyspäässä yllättämään laukauksillaan ja on todella hyvät vedot. Tekee kärkenä sen työn, jonka joukkue tarvitsee ja pystyy ratkaisemaan otteluita, Kollanen totesi joukkuetoveristaan.