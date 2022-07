Kommentti: Helmarit tarvitsee puolittaisen ihmeen EM-kisoissa – tämä voimavara antaa Suomelle kuitenkin mahdollisuuden

Helmarit lähtee EM-turnaukseen vaikeasta tilanteesta, sillä joukkue on onnistunut voittamaan viimeisessä kymmenessä ottelussa ainoastaan Georgian kahdesti. Toki on huomioitavaa, että Suomi on EM-kisoihin valmistautuessa pelannut maailman huippumaita vastaan. Erityisenä mainintana 0–0-tasapeli maailman rankingin yhdeksikköä Brasiliaa vastaan.

Georgiaa vastaan Suomi vei yhteismaalein 9–0, mutta muissa otteluissa saldo on synkempi. Kahdeksassa ottelussa Helmarit on tehnyt neljä maalia, joista Adelina Engman teki kaksi ja Linda Sällström sekä Tuija Hyyrynen yhdet osumat. Omiin on kahdeksassa ottelussa mennyt 20 osumaa.

Suomi pelasi edellisen kerran EM-turnauksessa vuonna 2013. Tuosta joukkueesta mukana tämän vuoden kisoissa on kuusi pelaajaa. Helmarit pelaa erittäin kokeneella joukkueella EM-turnauksessa, vaikka arvokisojen ensikertalaisia onkin 13 kappaletta. EM-kisat voivatkin jäädä 1980-luvulla syntyneiden pelaajien viimeiseksi palvelukseksi maajoukkueelle.

Kokenut joukkue

Kokeneimpaa kaartia edustaa maalivahti Tinja-Riikka Korpela, 36, joka oli jo ykkösvahtina kotikisoissa 2009, Essi Sainio, 35, Anna Auvinen, 35, Tuija Hyyrynen, 34, Linda Sällström, 33, ja Anna Westerlund, 33. Auvinen tosin nousi maajoukkueeseen vasta myöhemmällä iällä.

Yksi mielenkiintoisimmista nimistä on maajoukkueeseen paluun tehnyt Sainio, joka esiintyi mallikkaasti EM-kisoihin valmistavissa Japani- ja Hollanti-otteluissa. Saksan Bundesliigan vuonna 2009 voittanut Sainio teki paluun maajoukkueeseen vuonna 2020 kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Sainio tuo valtavan määrän energiaa kentälle ja on iästä huolimatta edelleen nopea pelaaja.

Maalit ovat Suomen joukkueella tiukassa kovatasoisessa lohkossa. Suomalaisen jalkapalloilun kaikkien aikojen maalintekijä maajoukkueessa Linda Sällström (50 osumaa), Japani-pelissä Suomen ainokaisen viimeistellyt Adelina Engman, viime ja tällä kaudella erityisesti maalinteossa kunnostautunut toppari Anna Westerlund ovat todennäköisiä tehojen tekijöitä Suomelle. Westerlund toimii Helmareiden pelotteena erikoistilanteissa.

Tottenhamiin viime kaudeksi siirtynyt Eveliina Summanen on myös mielenkiintoinen nimi. 24-vuotias keskikenttäpelaaja pelaa kovaa ja häneltä löytyy osaamista puolustus sekä hyökkäyssuuntaan. Summanen on osoittanut maajoukkueessakin, että maalintekokin luonnistuu. Summanen pelasi B-juniori-ikäisenä poikien kanssa ja on todennut, että fyysisyys on peruja juuri tältä ajalta.

Toiveissa on myös, että Helmareiden nuorempi kaarti saisi myös onnistumisia. Amanda Rantanen, Jutta Rantala ja Heidi Kollanen tehtailivat kotimaan pääsarjassa kovia maalimääriä, minkä jälkeen kolmikko on päässyt ulkomaille astetta kovempiin ympyröihin. Suomi tulee todennäköisesti pelaamaan suurimmilta osin samanlaisella rungolla, ja vaihtopelaajien minuutit voivat olla tiukassa.

Heti tiukassa paikassa

Helmareiden turnaus lähtee liikkeelle hurjan nousun maailman huipulle tehnyttä Espanjaa vastaan. Vielä kymmenisen vuotta sitten Espanja oli kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa Suomen takana. Suomi oli tuolloin 16:s ja Espanja 19:s. Nykyään Espanja on hilannut itsensä jo seitsemänneksi, kun taas Suomi on vasta sijalla 29.

Espanjan nousua maailman eliittiin on viime vuosina ollut vahvistamassa seurajätti Barcelona, jonka joukkueesta on mukana EM-kisaryhmässä peräti 10 pelaajaa. Joukkoja johtaa viime vuonna Kultaisen pallon ja Fifan vuoden pelaajaksi valittu Alexia Putellas.

Barcelona oli myös tällä kaudella nostamassa erityistä huumaa naisjalkapalloilun ympärille, kun se rikkoi kahdesti yleisöennätyksen (91 551 ja 91 648 katsojaa) viime kaudella. Barcelonan miesten joukkueen korkein katsojamäärä oli 86 422 katsojaa.

Suomi on edellisen kerran kohdannut Espanjan 2019 MM-kisojen karsinnoissa. Tuolloin tuloksina oli kotikentällä 0–2-tappio, ja vieraissa tuli takkiin 1–5. Suomen ainoan maalin viimeisteli Linda Sällström. Upeaa ja nopeaa syöttöpeliä pelaava Espanja tuokin Suomelle heti valtavan haasteen.

Toisessa lohkopelissä vastassa on Tanska. Se ylsi upeaan suoritukseen viisi vuotta sitten etenemällä aina EM-finaaliin asti. Nyt joukkue on uudistunut huomattavasti viime turnauksesta, sillä mukana on vain kuusi pelaajaa tuosta ryhmästä. Helmarit on päävalmentaja Anna Signeulin aikakaudella kohdannut Tanskan kerran. Tuolloin tuloksena oli 0–1-tappio.

Lohkovaiheen päättää ottelu Saksaa vastaan. Saksa on ollut menneinä vuosina kirkkaasti Euroopan ykkösmaa, mutta viime vuodet ovat olleet vaikeita. Kaksi edellistä arvoturnausta on päättynyt kaksinkertaisen maailmanmestarin ja peräti kahdeksankertaisen Euroopan mestarin osalta puolivälieriin. EM-kisoihin valmistavassa ottelussa kaatui Sveitsi murskaavasti 7–0, mutta MM-karsintojen shokkitappio Serbiaa vastaan osoittaa, että kaikki ei ole välttämättä kohdallaan. Se oli Saksalle ensimmäinen arvokisakarsintojen ensimmäinen vierastappio sitten vuoden 1998.

Helmarit tarvitsee puolittaisen ihmeen, jotta se voi edetä lohkostaan jatkopeleihin. Suuremmassa roolissa on uusi sukupolvi, joka pääsee kokemaan arvoturnauksen ensimmäistä kertaa.

Se puhuu Suomen puolesta, että odotukset ja painetila eivät tule olemaan kovinkaan korkealla, vaan joukkue saa pelata vapautunein mielin. Vaikkei tulosta tulisikaan, niin Helmarit tulee nostattamaan jalkapallohuuman koti-Suomeen.

Mestarisuosikit

Turnauksen voittajaksi ei ole yhtä selkeää ennakkosuosikkia, vaan mestaruudesta taistelee tasainen rintama huippumaita. Ruotsi koki katkeran tappion Tokion olympiafinaalissa Kanadalle, joten sillä on paljon hampaankolossa ja nyt voikin olla paikka, jolloin se ottaa vihdoin jättipotin maajoukkuetasolla.

Ruotsi voitti historian ensimmäisen EM-turnauksen vuonna 1984, mutta on tämän jälkeen hävinnyt arvokisojen loppuotteluissa kuudesti. Viime EM-kisoissa se jäi puolivälieriin. Ruotsin joukkue on kokemassa sukupolven vaihdosta ja tämä onkin todennäköisesti usealle ruotsalaistähdelle viimeinen paikka voittaa arvoturnaus.

Espanja ei ole voittanut vielä yhtään arvokisojen pudotuspeliottelua, mutta nyt on odotettavissa historiallinen hetki, vaikkakin sen valmistavat ottelut menivät ailahtelevasti. Australia kaatui selvin numeroin, mutta Italian kanssa tuloksena oli tasapeli.

Emäntämaa Englanti on myös vahva mestariehdokas. Se pelasi erittäin vahvasti EM-kisoja edeltävissä otteluissa. Belgia, Hollanti ja Sveitsi kaatuivat yhteismaalein 12–1. Kotiyleisö toimii Englannin joukkueelle huomattavana lisäapuna.

Englannin EM-kisoissa tehdään myös jalkapallohistoriaa. Turnaukseen on myyty jo yli puoli miljoonaa lippua ja se ylittää tuplaten vuoden 2017 EM-kisojen lukeman. Se on jo selvää, että Englannissa tullaan näkemään naisjalkapalloilun historian hienoin turnaus. Tästä on hyvä jatkaa.

Suomen ottelut EM-kisoissa:

Perjantai 8. heinäkuuta kello 19.00:

Espanja–Suomi

Tiistai 12. heinäkuuta kello 19.00:

Tanska–Suomi

Lauantai 16. heinäkuuta kello 22.00:

Suomi–Saksa

Helmareiden EM-kisajoukkue:

Maalivahdit

1 Katriina Talaslahti, FC Fleury 91

12 Anna Tamminen, Hammarby IF

23 Tinja-Riikka Korpela, Tottenham Hotspur FC

Puolustus

2 Elli Pikkujämsä, KIF Örebro

3 Tuija Hyyrynen, Juventus FC

5 Emma Koivisto, Brighton & Hove Albion

6 Anna Auvinen, UC Sampdoria

11 Nora Heroum, SS Lazio

15 Natalia Kuikka, Portland Thorns

16 Anna Westerlund, Åland United