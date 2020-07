Ruotsin suosituissa matkailukohteissa pelätään koronatartuntapiikkiä – "Jos virus alkaa levitä Gotlannin asukkaille, tulee tilanne olemaan todella paha"

Pohjois-Ruotsissa tilanne vaikuttaa melko rauhalliselta Jällivaaraa lukuun ottamatta. Siellä tilanne on huonontunut nopeasti, sillä siellä ei ollut toukokuussa vielä lähes ollenkaan koronaa.

Etelä-Ruotsissa tilanne on huonoin lounais-Ruotsissa Jönköpingin alueella ja rannikolla Göteborgin läheisyydessä. Tartuntojen määrän odotetaan kesän matkailusesongin myötä nousevan varsinkin suosituissa matkailukohteissa. Yksi niistä on Gotlannin saari.

Gotlannissa tartuntaluvut ovat muuhun Ruotsiin verrattuna melko matalat. Saarella on todettu 162 tartuntaa ja kuusi koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Todennäköisyys viruksen leviämiseen Gotlannissa on Lehdon mukaan suuri. Gotlannissa käy vuosittain iso määrä matkailijoita. Gotlannissa asuu 60 000 asukasta, ja kesäisin väkimäärä tuplaantuu.

"Taisteluväsymys on iskenyt"

– Tämä saari elää matkailusta, se on päivänselvää. Korona on kuitenkin vaikuttanut toimintaan Gotlannissakin. Esimerkiksi joitakin hotelleja on avattu vasta äskettäin.