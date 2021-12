Tanskan koronatilanne on Pohjoismaiden heikoin, vaikka rokotuskattavuus on korkein – THL:n Salminen kertoo, mistä erot maiden välillä johtuvat

Syynä on Tanskan opetusministeriön mukaan uusi omikron-koronavirusvariantti, joka on aiheuttanut epidemioita myös kouluissa.

Tanskan koronatilanne Pohjoismaiden heikoin

Tanskassa koronatilanne on useilla mittareilla muita Pohjoismaita heikompi, vaikka rokotuskattavuus on Pohjoismaiden korkein.

Tanskassa täyden rokotussuojan on saanut noin 77 prosenttia koko väestöstä, kun Suomessa täysin rokotettuja on noin 73 prosenttia väestöstä.

Matalin rokotuskattavuus Pohjoismaista on Ruotsissa, jossa täysin rokotettuja koko väestöstä on noin 70 prosenttia.

Rokotuskattavuudet Pohjoismaissa. Lähteet: ECDC / Our World in Data

Aktiivinen testaus taustalla

– Täytyy muistaa, että ero Suomen ja Tanskan rokotuskattavuuden välillä ei enää ole järin suuri. Suurin ero on siinä, että Tanskassa on rakennettu erillinen testauskapasiteetti niin, että he pystyvät tekemään päivässä noin 400-500 000 testiä. Se tarkoittaa, että he löytävät myös kaikki lievätkin tapaukset. Se selittää osittain korkeaa ilmaantuvutta, mutta ei toki kokonaan.