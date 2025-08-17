Kaksi kuoli laskuvarjo-onnettomuudessa Ruotsissa

Julkaistu 32 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

Kaksi laskuvarjohyppääjää kuoli Ruotsissa lauantaina törmättyään toisiinsa ilmassa, kertovat ruotsalaismediat.

Länsi-Ruotsissa Strömstadin lähistöllä tapahtunut onnettomuus sattui kilpailua edeltäneissä harjoituksissa, kun kaksi kokenutta hyppääjää törmäsi toisiinsa neljän kilometrin korkeudesta alkaneen vapaapudotuksen aikana. 

Vapaapudotuksella viitataan noin minuutin ajanjaksoon hetkenä, jolloin hyppääjät liikkuvat ilmassa alaspäin ennen laskuvarjon avautumista. 

Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa SVT ja Aftonbladet

Onnettomuudessa menehtyneet olivat 30- ja 40-vuotiaita miehiä. 

Ruotsin laskuvarjoliiton edustajan mukaan osalliset olivat harjoitelleet laskuvarjourheiluun kilpailumuotona kuuluvaa muodostelmahyppyä, jossa hyppää samanaikaisesti kymmenen henkilöä. 

Aftonbladet on haastatellut samaan harjoitukseen itsekin osallistunutta Skydive Swedenin varatoimitusjohtajaa Henrik Bjerkerydiä, jonka mukaan samaa harjoitusta oli treenattu onnistuneesti jo viikon ajan. Tällä kertaa muodostelmasta irrottautuessa kaksi hyppääjää oli törmännyt toisiinsa. 

Muut hyppyyn osallistuneet laskeutuivat maahan vahingoittumattomina.

– Kaikki ovat tällä hetkellä hyvin järkyttyneitä, Bjerkeryd sanoi Aftonbladetille.

Poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena, mutta epäiltyjä ei toistaiseksi ole. Myös Ruotsin laskuvarjoliitto suorittaa oman tutkintansa.

