Helena Petäistön kolumni: Koronavirus on vahvistanut EU:ta, mutta myös paljastanut sen riippuvuuden ulkopuolisista tahoista

Alkupaniikissa jäsenmaat sulkivat rajojaan ja katsoivat kukin omaan napaansa niin suojavarustehankinnoista kuin muiden jäsenmaiden auttamisessakin. Mutta säikähdyksestä selvittyään unioni on ryhdistäytynyt päämääränään panna talous jaloilleen yhdessä ja ottaa tästä vielä opiksi varustautumalla paremmin tuleviin kriiseihin.

Unionin moottori, Saksa-Ranska -yhteistyö, joka syöksähti uuteen eloon Emmanuel Macronin presidentiksi valinnan jälkeen ja lässähti pian taas kuopan pohjalle Saksan vaalien seurauksena, on saanut koronakriisin myötä uutta tuulta purjeisiin. 27 jäsenmaan unionissa voimakaksikon yhteistyö ei ole enää yksinään riittävä unionin eteenpäin viemiseen, mutta välttämätön se edelleenkin on.

Ensin etelän ja pohjoisen välit kiristyivät – sitten käärittiin hihat

Tiettävästi Saksan täyskäännös oli täydellinen shokki Hollannille. Kun kuripolitiikan ylipappi, Saksan entinen valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble totesi, että nyt on solidaarisuuden aika ja että se on kaikkien, myös Saksan etu, oli Hollannin pääministeri Mark Rutten pakko nostaa kädet pystyyn.

EU-maiden yhteinen lainanotto ei ole enää tabu

Pohjoisten jäsenmaiden helpotukseksi Berliinistä kuitenkin vakuutettiin, että kyseessä on poikkeuksellinen menetelmä eikä mikään uusi käytäntö. Kyseessä on kriisi, joka koskee kaikkia jäsenmaita olematta minkään yksittäisen maan syytä, joten tilanne vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä, vakuutettiin Saksasta.

Élysée-palatsissa kaavaillaan lisäksi myös niin sanottuja EU:n omia varoja eli unionin oikeutta kerätä suoraan veroja esimerkiksi muovin käytöstä, lentopäästöistä, rahaliikenteestä jne. Ranskan mielestä sillä tavalla voitaisiin yhteinen laina maksaa takaisin kivuttomimmin. Siinä on Saksalla taas lisää sulateltavaa.

"Neljä nuukaa" jäivät ilman suurta liittolaistaan

Kyseessä on myös EU:n ensimmäinen kriisi ilman Britannian mukanaoloa sen ratkaisemisessa.

EU:n pohjoinen osa ja erityisesti sen ”neljä nuukaa” ovat nyt siis ilman suurta liittolaistaan samalla, kun Saksa on palannut perinteiseen kuvioonsa Ranskan kanssa.

Viruksen ryöpsähtäminen Kiinasta Eurooppaan avasi EU-maiden silmät

Geopoliittisessa kuviossa taas Kiinan asema on EU:n silmissä muuttunut. Eurokriisin aikana tämä maailmanmahti käytti hyväksi heikossa hapessa olevia EU-maita ostamalla niiden infrastruktuuria kuuluisimpana esimerkkinä Ateenan Pireus-satama sekä houkuttelemalla varsinkin Itä-Euroopan maita mukaan uudelle ”Silkkitielleen”.

EU:n uusi Kiina-strategia on työn alla, mutta kuviota sotkevat Yhdysvaltain presidentinvaalit ja Kiinan ja Yhdysvaltain välinen taistelu maailman herruudesta.

Saksan Kiina-kauppa omaa luokkaansa ja maan turvallisuus Yhdysvaltain hallussa

Yhdysvaltain presidentinvaalien lähestyessä paineet koronaviruksen yhä riepotteleman suurvallan taholta vain nousevat paitsi Kiinaa myös Eurooppaa kohtaan. Saksalla on tässä eniten pelissä, sillä sen Kiinan-kauppa on omaa luokkaansa, ja sen turvallisuus on perinteisesti ollut vahvasti Yhdysvaltain hallussa.