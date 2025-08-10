Veitset heiluivat joukkotappelussa Malmössä, neljä sairaalaan

Tappelun syy ei ole toistaiseksi poliisin tiedossa.
Neljä parikymppistä miestä sai sairaalahoitoa vaativia vammoja puukkotappelussa koulualueella Malmössä Etelä-Ruotsissa sunnuntain vastaisena yönä, kertoi poliisi.
Kahden vammat ovat vakavia.
Poliisi sai hälytyksen joukkotappelusta hieman puolenyön jälkeen paikallista aikaa. Välienselvittelyssä oli mukana parisenkymmentä ihmistä.
Poliisin saapuessa paikalle valtaosa tappelijoista oli jo paennut.
Loukkaantuneista vain yksi vietiin ambulanssilla sairaalaan, muut kolme olivat hakeutuneet hoitoon omin neuvoin, kertoi poliisin edustaja Michael Lindh.
Poliisilla ei heti ollut tiedossa, mikä oli joukkotappelun syy. Kahdeksan ihmistä on otettu kiinni tapahtuman tiimoilta. Poliisi tutkii tapahtumia murhan yrityksinä.
Koulualue eristettiin teknistä tutkintaa varten.