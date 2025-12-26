Ruotsin hiihtotähti Frida Karlsson avautui SVT Sportsin Resan mot OS (matka kohti olympialaisia) -ohjelmassa vuoden 2022 Pekingin olympialaisista, jolloin hänellä oli suuria vaikeuksia.

Karlssonille Pekingin olympialaiset oli pettymys. Hän voitti viestipronssia, mutta jäi ilman henkilökohtaisia mitaleja. Jokaisen kilpailun jälkeen Karlsson oli lyyhistynyt lumelle ja lopulta Ruotsin joukkue oli estänyt tämän osallistumisen 30 kilometrin kilpailuun.

– Minusta tuntui, että halusin vain pois sieltä. Muistan, että minulla oli todella epämiellyttävä olo. En voinut kovin hyvin juuri silloin, Karlsson kertoi.

Pekingin mestaruuskilpailut järjestettiin pandemian jälkimainingeissa, ja kaikkea urheilun ympärillä oli supistettu. Karlssonin mukaan tämä vaikutti siihen, että kaikki huomio keskittyi tuloksiin, mikä oli hänelle liian vakavaa. Nyt kuitenkin on uusi mahdollisuus, kun Milano-Cortinan olympialaiset käydään ensi vuoden helmikuussa.

– On revanssitunne. Nyt neljä vuotta myöhemmin olen oppinut, että mikä toimii minun kohdallani, Karlsson totesi.

Karlsson on voittanut urallaan Pekingin olympiapronssin lisäksi 13 MM-mitalia, joista kolme on kultaisia.

Frida Karlsson lyyhistyi useamman kerran Pekingin talviolympialaisissa.2022 Tim Clayton