Hiihdon kolminkertainen olympiavoittaja Marja-Liisa Kirvesniemi aikoo katsoa Milano-Cortinan kisoista kaiken, mitä tarjolla on.

MTV Uutiset tapasi Kirvesniemen juuri ennen Milano-Cortinan talviolympialaisten alkua Rautjärvellä Etelä-Karjalassa.

Kirvesniemi kertoi katsovansa virallisesti tänään alkavista kisoista liki kaikki tarjolla olevat tv-lähetykset.

Kirvesniemi voitti Sarajevon olympialaisissa vuonna 1984 kultaa 5, 10 ja 20 kilometrin matkoilla. Lisäksi hän saavutti viestipronssia Sarajevosta ja Calgaryn kisoista 1988 sekä kaksi henkilökohtaista pronssia Lillehammerista 1984.

Kirvesniemen aktiiviaikoina naisten 30 kilometriä oli pisin tarjolla ollut matka. Viime vuoden MM-kisoista lähtien myös naiset ovat kisanneet 50 kilometrillä.

– Se minusta tuntuu aika hurjalta, että naisilla on viisikymppiä. Minusta tuntuisi, että kolmekymppiä riittäisi naisille, mutta ne on näitä FIS:n sääntöjä. Samoin, että viestissä naisilla on yhtä pitkä matka kuin miehillä. Onko se sitä tasa-arvoa, en tiedä, Kirvesniemi pohtii.

Sen sijaan sprinttikisat ovat lajilegendan mieleen.

– Tykkään siitä. Minun mielimatkani aikanaan oli aina vitonen ja sitä lyhyemmät matkat, mutta kyllä kymppikin meni.

Marja-Liisa Kirvesniemen laajempi haastattelu on nähtävissä perjantaina MTV3-kanavalla Viiden jälkeen -ohjelmassa.