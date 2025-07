Therese Johaugilta ilouutinen

Norjan hiihtotähti Therese Johaug kertoo olevansa raskaana.

Huippu-uransa keväällä päättänyt Johaug, 37, on paljastanut odottavansa toista lastaan.

– Kovat intervallit ja raskas hengitys, mutta se tuntuu niin hyvältä! Odotamme innolla perheenlisäystä tammikuun alussa, Johaug kirjoittaa Instagramissa.

Johaugilla on entuudestaan yksi lapsi aviomiehensä Nils Jakob Hoffin kanssa. Heidän tyttärensä Kristin syntyi toukokuussa 2023.

Johaug, joka päätti uransa ensimmäisen kerran keväällä 2022, palasi viime kaudeksi mukaan maailmancupiin. Norjalaistähti hiihti viimeiset MM-kotikisansa Trondheimissa, mistä saldona oli kolme hopeamitalia ja yksi pronssi.

Neljä olympiakultaa ja 14 MM-kultaa urallaan voittanut Johaug ilmoitti lopulta toukokuussa, ettei enää tähtää ensi vuoden talviolympialaisiin tai jatka kilpauraansa.

– Seurasin vaistojani, vaikka Nils Jakob halusi minun osallistuvan olympialaisiin. Hän painosti minua hieman, mutta tunsin olevani liian uupunut, Johaug sanoi tuolloin.

Johaug perusteli päätöstään muun muassa sillä, että halusi panostaa enemmän perhe-elämään.

– Vaikka rakastan hiihtoa, tunnen suurta tarvetta viettää enemmän aikaa perheeni kanssa, hän kirjoitti keväällä sosiaalisessa mediassa.

Therese Johaug esikoistyttärensä Kristinin kanssa maaliskuussa.