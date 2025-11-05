Mies oli lähettänyt kuvia ja videoita kavereilleen sekä jakanut niitä sosiaalisessa mediassa.
Oulun käräjäoikeus langetti keskiviikkona 22-vuotiaalle ruotsalaismiehelle elinkautisen vankeusrangaistuksen liikuntarajoitteisen kuusikymppisen miehen murhasta.
Henkirikos tapahtui toukokuussa Oulussa Korvensuoralla. Syytetty oli käymässä ennalta tuntemansa uhrin kotona, kun hän omien sanojensa mukaan hermostui uhrin puheista ja kävi tämän kimppuun. Mies hakkasi nojatuolissa istunutta uhria pesäpallomailalla sekä puukotti tätä kaulaan.
Mies myönsi teon, mutta kiisti murhasyytteen ja katsoi syyllistyneensä tappoon. Mies sanoi, että uhri oli alkanut moittia hänen isäänsä ja hän oli tappanut uhrin äkillisen kiihtymystilan vallassa.
Lue lisää: Ei herkille: Oulun murhasyytetty jakoi somessa karmeita kuvia uhrista ennen kuin soitti 112:een: "Petturin palkka on kuolema"
Kyseli teräasetta ja kyytiä
Oikeus arvioi asiaa toisin. Todistelun perusteella mies oli ennen tapahtunutta pyytänyt tuttavaansa tuomaan uhrin asunnolle teräaseen ja kysellyt kyytiä pois.
Oikeuden mukaan mikään asiassa esitetty näyttö ei viitannut siihen, että uhri olisi antanut aihetta väkivaltaiseen hyökkäykseen.
Oikeus huomioi myös sen, että teko kohdistui vanhempaan mieheen, jolla oli monenlaisia terveysongelmia. Uhrissa ei todettu puolustautumisvammoja.