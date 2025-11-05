Oikeus arvioi asiaa toisin. Todistelun perusteella mies oli ennen tapahtunutta pyytänyt tuttavaansa tuomaan uhrin asunnolle teräaseen ja kysellyt kyytiä pois.

Mies myönsi teon, mutta kiisti murhasyytteen ja katsoi syyllistyneensä tappoon. Mies sanoi, että uhri oli alkanut moittia hänen isäänsä ja hän oli tappanut uhrin äkillisen kiihtymystilan vallassa.

Henkirikos tapahtui toukokuussa Oulussa Korvensuoralla. Syytetty oli käymässä ennalta tuntemansa uhrin kotona, kun hän omien sanojensa mukaan hermostui uhrin puheista ja kävi tämän kimppuun. Mies hakkasi nojatuolissa istunutta uhria pesäpallomailalla sekä puukotti tätä kaulaan.

– (Uhrilla) ei ole tosiasiassa ollut mahdollisuutta puolustautua tai suojautua tekoa vastaan, tuomiossa sanottiin.

Muokkasi ja lisäsi kuvatekstejä

Tekonsa jälkeen mies kuvasi ja videoi uhrin ruumista. Sitten hän muokkasi kuvia ja videoita lisäten niihin kuvatekstejä ja jakoi materiaalia kavereilleen sekä sosiaalisessa mediassa. Mies oli myös asetellut veriset tekovälineet matolle kuvaamista varten, tuomiossa kerrotaan.