Järvenpäässä vuosi sitten ventovieraita puukottanut mies on tuomittu tapon yrityksistä vuosien vankeuteen Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Oikeuden mukaan mies käveli kotoaan pihalla pysähdyksissä olevan auton luokse, avasi oven ja löi teräaseella kuljettajan paikalla istunutta raskaana ollutta uhria keskelle rintakehää. Sen jälkeen mies jatkoi matkaansa ja puukotti kadulla vastaan kävellyttä toista uhria vatsaan.

Oikeuden mukaan tuomitun on täytynyt ymmärtää, että hänen toimintansa seurauksena olisi voinut olla molempien uhrien kuolema.

Oikeus katsoo tekojen sattumanvaraisuuden olleen peruste rangaistuksen ankaroittamiselle. Tomi Kristian Vähäsöyrinki, 35, tuomittiin muun muassa kahdesta tapon yrityksestä kuuden vuoden vankeusrangaistukseen ja välittömästi sitä seuraavaan vuoden pituiseen valvontaan.