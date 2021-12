Ruotsalaismiehille rajua ryöpytystä Lillehammerin viestin jälkeen: "Epäammattimaista"

– Se on surullista, itse asiassa jopa pelottavaa nähtävää. Olemme Norjassa, ajomatka tänne on lyhyt, joten en ymmärrä, miksei Ruotsilla ole enempää hiihtäjiä täällä, voittoisan Norjan joukkueen kakkososuuden hiihtänyt Emil Iversen sanoi Aftonbladetin mukaan.

– Olemme iloisia siitä, että ruotsalaisnaiset ovat niin hyviä. Ruotsin miesten pitäisi oppia hieman naisilta. On aivan karmeaa, että he eivät saa kasaan kahta joukkuetta. Se on kahdeksan hiihtäjää. Ruotsissa on paljon hiihtäjiä, joten tämä oli yllätys.