Norjan epäonnistuja murtui kyyneliin: "Pyydän anteeksi" – surkeinta menoa lähes 20 vuoteen

– Pyydän anteeksi koko Norjalta. On ikävää tuhota koko viesti muilta, Fosnäs sanoi VG:n mukaan Norjan Viaplayn lähetyksessä.

Norja sijoittui lopulta viidenneksi, mikä on maan kehnoin sijoitus vuoden 2006 joulukuun jälkeen. Eroa kärkeen oli maalissa peräti 3 minuuttia ja 40 sekuntia. Myöskään toisen osuuden Mathilde Myhrvold ei onnistunut, ja ero kasvoi kärkijoukkue Ruotsiin reiluun kolmeen minuuttiin.

Norjan naishiihdon tilanne on tällä hetkellä jopa katastrofaalinen. Heidi Weng oli eilen 20 kilometrin kilpailussa kahdeksas ja Kristin Stavås Skistad on pitänyt maan lippua korkealla sprinteissä. Muuten vuonomaan naishiihtäjillä on ollut vaikeaa.