Ruotsilta sivallus USA:n tähtihiihtäjille – näin maajoukkueen valmentaja reagoi

– Me vain kannustimme kaikkia, jotka kilpailivat tänään. Kovin moni ei ilmestynyt viivalle, Svahn kommentoi Ruotsin Viaplaylle Expressenin mukaan .

– On sääli, että mailla, jotka ovat paikalla, ei ole joukkuetta mukana. Me voimme pullistella, että meillä on kaksi joukkuetta, Andersson sanoi SVT:lle.