Suomen naisten jalkapallomaajoukkueessa nähdään kaksi täysin uutta kasvoa, kun Helmarit kohtaa vuoden viimeisissä maaotteluissaan Itävallan ja Belgian. Itävallan Suomi kohtaa 27. marraskuuta ja Belgian 1. joulukuuta Espanjassa pelattavissa otteluissa.

Maajoukkuedebytantit ovat norjalaisen LSK:n puolustaja Jasmin Mansaray ja Häckenin hyökkääjä Paulina Nyström, joka juhli hiljattain Ruotsin mestaruutta.

Nyströmillä on sekä Ruotsin että Suomen kansalaisuus. Hän on aiemmin edustanut Ruotsin nuorten maajoukkueita.

Ny uutena valmennusryhmään

Helmarien päävalmentaja Marko Saloranta sanoi keskiviikkona joukkueen julkistustilaisuudessa Helsingissä, että hän on tarkkaillut Nyströmiä useamman kuukauden.

Pari viikkoa sitten Saloranta kävi vierailulla göteborgilaisseurassa ja näki Häckenin cupin ottelun sekä harjoitukset. Lisäksi hän keskusteli Nyströmin sekä Häckenin valmennuksen ja urheilutoimenjohtajan kanssa.

– Hyvä pelaamaan selkä maalia päin, hyvä laukaus molemmilla jaloilla, liikkuu fiksusti maalintekoalueelle, tosi hyvä kyky kombinaatiopelaamiseen ja on suhteellisen isokokoinen. Hän tuo uuden ja erilaisen vaihtoehdon hyökkäykseemme, Saloranta kuvaili Nyströmiä.