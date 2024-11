Suomi on EM-kisapaikan partaalla – "Ei tarvitse tehdä ihmeitä"

– Vastus on nyt täysin erilainen (kuin lokakuussa Montenegroa vastaan). Skotlanti on kolme sijaa meidän yläpuolellamme maailmanrankingissa, ja varsinkin keskikentällä sekä hyökkäyksessä heillä on maailmanluokan pelaajia. Ehkä puolustuksessa kuitenkin heillä on sellaisia pelaajia, joille pallollisessa pelaamisessa tulee paineen alla haasteita ja ehkä virheitä. Siihen meidän pitää pystyä iskemään, Helmareiden päävalmentaja Marko Saloranta kuvaili keskiviikkona julkistaessaan pelaajistonsa skottikohtaamisiin.