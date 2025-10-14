Suomen naisten jalkapallomaajoukkue palaa tositoimiin ensimmäistä kertaa kesän EM-lopputurnauksen jälkeen. Vastaan tulee Tanska kaksiosaisessa karsinnassa, joka ratkaisee, missä liigassa Suomi karsii seuraaviin MM-kisoihin. Helmarit kohtaa Tanskan Tampereella 24. lokakuuta ja Kööpenhaminassa 28. lokakuuta.

Päävalmentaja Marko Salorannan tiistaina julkistamassa joukkueessa on kuusi uutta pelaajaa kesän EM-joukkueeseen verrattuna. Joukkueeseen palaavat maalivahdit Katriina Talaslahti ja Milla-Maj Majasaari sekä kenttäpelaajista Nanne Ruuskanen, Julia Tunturi ja Lotta Lindström.

HJK:ssa kolmea kotimaan sarjojen titteliä juhliva Milja Kiviranta valittiin ensi kertaa A-maajoukkueeseen. Helmareiden puolustuksen tukipilarin Natalia Kuikan poissaolo puolestaan kirpaisee kovasti.

– Hän ei ehtinyt toipua lihasvammastaan pelikuntoon ja on sivussa, Saloranta kertoi Yhdysvalloissa pelaavasta Kuikasta.

– Kiviranta on hyökkäävä pelaaja, jota voi peluuttaa monessakin hyökkäävässä roolissa. Tosi hyvä kausi Kansallisessa liigassa ja myös HJK:n europeleissä, päävalmentaja hehkutti vielä 19-vuotiasta Helmari-debytanttia.

Tanskalla paineet

Päävalmentaja Marko Saloranta pui Helmarien kokoonpanoa.Lehtikuva

Suomen ja Tanskan karsintakohtaamisen voittaja pelaa tulevissa MM-karsinnoissa A-liigassa ja varmistaa samalla paikan MM-jatkokarsinnoissa. Häviäjä pelaa MM-karsinnat B-liigassa.

Tanska on Ruotsin ohella naisten maajoukkuehistorian tutuin vastus, mutta viime vuosina Tanskan kohtaamiset ovat jääneet melko vähiin. Edelliset kohtaamiset ovat vuosilta 2019 ja 2022, joista kummastakin tuloksena oli 0–1-tappio.

Nyt Helmarit saa vastaansa varmasti ärsytetyn ryhmän, sillä Tanskan EM-turnaus kääntyi katastrofiksi.

– He olivat kisoja ennen maajoukkueiden maailmanrankingissa 12. sijalla, ja heiltä odotettiin kisoissa pääsyä minimissään kahdeksan parhaan joukkoon, ehkä jopa neljän parhaan joukkoon. Mutta kisat menivät tuloksellisesti vihkoon, ja he jäivät voitotta (ja pisteittä). Se oli heille iso pettymys, Saloranta kertoi.

– Tanskan kohtaamiselle tämä on hyvä paikka, sillä heitä valmentanut Suomen pitkäaikainen (2010–16) päävalmentaja Andree Jeglertz siirtyi kisojen jälkeen englantilaisen Manchester Cityn valmentajaksi. Heidän uudelle valmentajalle tämä ei ole ihan helppo paikka, sillä fakta on se, että Tanskalla on aika isot paineet.

Helmareiden paineet kasautuvat yhä pitkälti hyökkäyspäähän.

– Niin kova joukkue on vastassa, että kaikki pitää repiä irti niistä paikoista, mitä saadaan, Saloranta sanoi.

Otteluparin avaavaan kohtaamiseen Tammelan stadionilla voi kuitenkin tilastojen valossa lähteä mitä myönteisimmin.

– Emme ole koskaan hävinneet siellä, ja kotipeleissä emme ole hävinneet reiluun kahteen vuoteen. Kotikentän merkitys on suuri, ja toivottavasti saadaan tupa täyteen.