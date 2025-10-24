Ruotsin Damallsvenskanissa Häckeniä edustava ja Ruotsin ikäluokkamaajoukkueissakin nähty hyökkääjä Paulina Nyström, 25, vaihtaa edustustaan Suomen maajoukkueeseen.

Juventuksessakin urallaan pelannut Nyström on edustanut Ruotsin maajoukkuetta alle 17-vuotiaista alle 23-vuotiaisiin. Kaksoiskansalaisuuden omaava hyökkääjä vaihtaa nyt Suomen puolelle.

– Olen puoliksi suomalainen. Äitini on Suomesta ja minulla on aina ollut yhteys sinne. Juhlapyhinä ja jouluaattona on aina ollut karjalanpiirakoita ja myös suomenkielisiä kehtolauluja. Jos on kaksoiskansalaisuus, niin saa pelata Suomelle. Se ei ole sen vaikeampaa, Nyström sanoi Sportbladetille.

– Koko äidinpuoleinen suku on aina tukenut minua jalkapallossa. Se on todella hauskaa. Hän on todella ylpeä ja minä olen todella ylpeä siitä, että minulla on mahdollisuus edustaa heitä.

Nyström on ollut viikottain yhteydessä Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaan Marko Salorantaan. Kiinnostus on Nyströmin mukaan ollut suurta.

– Se on todella hauskaa. Minulla on syvempi yhteys Suomeen ja kaikkeen siihen sisältyvään. Se tuntuu jollain tavalla kodilta, Nyström totesi.

Nyströmillä on menossa toinen peräkkäinen kausi Häckenissä. Hän edusti tätä ennen Italian Serie A:n Juventusta kahden kauden ajan. Nyström on pelannut pääsarjatasolla myös Eskiltunassa ja Vittsjössä.