Ruokakauppojen vahvat oluet ja limuviinat näkyvät terveydessä – heitä viina vie hautaan

– Kauhean moni on varmasti tykännyt siitä, että lähikaupassa on aiempaa laajempi valikoima oluita ja juomasekoituksia. Mutta kätevyys, helppous ja hyvä valikoima tarkoittavat, että niitä saatetaan juoda enemmän kuin jos ne olisi vähän pidemmän matkan päässä. Se heijastuu haittoihin, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan eniten kuolemia on nähty ryhmissä, joissa alkoholikuolleisuus on muutenkin suurta. Viina vie hautaan etenkin keski-ikäisiä miehiä ja matalatuloisia. Näyttää siltä, että pitkään ja paljon alkoholia käyttäneet ovat alkaneet juoda entistä enemmän, mitä heidän maksansa ei ole kestänyt.

Nuorten alkoholin käyttö on 2000-luvulla vähentynyt. Mäkelän mukaan on kuitenkin nähtävissä viitteitä siitä, että etenkin teinityttöjen humalajuominen on lisääntynyt, mitä selittää juomasekoitusten käytön yleistyminen. "Limuviinojen" on pelätty houkuttelevan etenkin nuoria juomaan.