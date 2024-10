Tutkimusprofessori kehottaa miettimään, miten alkoholinkäytön hyvä kehitys saataisiin jatkumaan

Hän sanoo, että alkoholinkulutusta on saatu vähennettyä vuoden 2008 jälkeen. Siitä alkaen on säästetty yli 10 000 ihmishenkeä alkoholin aiheuttamilta kuolemilta verrattuna siihen, jos kuolleisuus olisi jäänyt huippuvuoden 2007 tasolle.

Hyvällä kehityksellä on Mäkelän mukaan ollut myös kerrannaisvaikutuksia, kun ihmisiä on säilynyt työkykyisinä.

Kokonaiskulutus vähentynyt, riskikäyttö yhä yleistä

"Eurooppalainenkin" juomakulttuuri aiheuttaa haittoja

– Kansanterveyttä ajatellen on tietenkin hyvä, että humalakulutus vähenee. Ja jos ajatellaan eurooppalaista juomakulttuuria sillä tavalla, että vähemmän humalaa, se on hyvä. Mutta kun Suomessa alkoholinkulutus on vähentynyt, meillä on alempi kulutustaso kuin Euroopassa. Ei missään tapauksessa olisi toivottavaa taas nostaa kulutustasoa korkeammalle tasolle, Mäkelä sanoo.