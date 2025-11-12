Lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä oppositiopuolueista.
Eduskunnan talousvaliokunta linjaa lausunnossaan, että Alkot voisivat olla jatkossa auki sunnuntaisin ja arkipyhinä. Asiasta kertoo STT:lle valiokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.).
Lisäksi toimitusmyynnin kellonajat olisivat jatkossa samat kuin muilla vähittäismyyntiä harjoittavilla toimijoilla.
Talousvaliokunnan näkemys edellyttäisi Alkolle laajempia aukioloaikoja kuin hallituksen lakiesitys mahdollistaisi. Lausuntoon jätettiin kaksi eriävää mielipidettä oppositiopuolueista.
