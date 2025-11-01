Selvitimme, voiko alkoholijuomia maksaa vielä kello yhdeksän jälkeen kaupassa. Kysyimme myös S-ryhmältä, Keskolta ja Lidliltä, mitkä heidän viralliset linjat asian suhteen ovat.

Onko alkoholijuoma mahdollista maksaa vielä yhdeksän jälkeen, jos sen on ehtinyt hakemaan hyllystä ennen takarajaa? Päätimme selvittää, onnistuuko tämä eri kaupoissa.

Yli 2,8 prosentin vahvuisten alkoholijuomien myynti on sallittua Suomessa vähittäismyyntipaikoissa aina aamu yhdeksästä ilta yhdeksään.

Juomat voi olla kuitenkin mahdollista maksaa vielä aikarajan jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan tämä on mahdollista, jos asiakas on saanut juoman haltuunsa ennen kello yhdeksää.

Kaupan kuitenkin pitää kieltäytyä alkoholijuomien myynnistä, jos juoman haltuunoton ei voida todeta tapahtuneen ennen takarajaa eli kello yhdeksää illalla.

Kuinka tämä toteutuu?

MTV Uutisten toimittaja yritti ostaa yli 2,8 prosentin vahvuisen alkoholijuoman kello yhdeksän jälkeen S-marketista, K-marketista ja Lidlistä.

Helsingin Ympyrätalon S-marketissa kuulutettiin alkoholin myynnin päättyvän yhdeksältä ja että yli 2,8 prosenttisten juomien pitää olla maksettuna ennen tätä.

Kuulutuksen ohjeistuksesta huolimatta juoman maksaminen onnistui vielä hieman yhdeksän jälkeen.