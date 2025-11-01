Testasimme, saako alkoholijuomia ostettua kaupasta yhdeksän jälkeen
0:44Katso videolta, miten testit sujuivat!
Julkaistu 01.11.2025 08:15
Sara Güven
sara.guven@mtv.fi
Selvitimme, voiko alkoholijuomia maksaa vielä kello yhdeksän jälkeen kaupassa. Kysyimme myös S-ryhmältä, Keskolta ja Lidliltä, mitkä heidän viralliset linjat asian suhteen ovat.
Onko alkoholijuoma mahdollista maksaa vielä yhdeksän jälkeen, jos sen on ehtinyt hakemaan hyllystä ennen takarajaa? Päätimme selvittää, onnistuuko tämä eri kaupoissa.
Yli 2,8 prosentin vahvuisten alkoholijuomien myynti on sallittua Suomessa vähittäismyyntipaikoissa aina aamu yhdeksästä ilta yhdeksään.
Juomat voi olla kuitenkin mahdollista maksaa vielä aikarajan jälkeen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran mukaan tämä on mahdollista, jos asiakas on saanut juoman haltuunsa ennen kello yhdeksää.
Kaupan kuitenkin pitää kieltäytyä alkoholijuomien myynnistä, jos juoman haltuunoton ei voida todeta tapahtuneen ennen takarajaa eli kello yhdeksää illalla.
Kuinka tämä toteutuu?
MTV Uutisten toimittaja yritti ostaa yli 2,8 prosentin vahvuisen alkoholijuoman kello yhdeksän jälkeen S-marketista, K-marketista ja Lidlistä.
Helsingin Ympyrätalon S-marketissa kuulutettiin alkoholin myynnin päättyvän yhdeksältä ja että yli 2,8 prosenttisten juomien pitää olla maksettuna ennen tätä.
Kuulutuksen ohjeistuksesta huolimatta juoman maksaminen onnistui vielä hieman yhdeksän jälkeen.
S-ryhmän myymälöissä on käytössä asiakaskuulutukset ja opasteet, joilla tiedotetaan asiakkaille myyntiaikarajoituksesta.
Useissa myymälöissä kello yhdeksän aikaraja on ehdoton, sanoo S-ryhmän ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi. Tällöin kassassa on automatiikka, joka estää alkoholijuomien myynnin kello yhdeksän jälkeen.
Poikkeuksia kuitenkin on.
Juomien myyminen yhdeksän jälkeen on mahdollista, jos myymälässä on esimerkiksi lukittavat juomakaapit, kuten toimittajan asioimassa Helsingin Ympyrätalon S-marketissa.
– Tällöin pystytään varmistumaan siitä, että asiakas ei ole voinut poimia juomia ostoskoriinsa kello 21 jälkeen, Ristaniemi tarkentaa MTV Uutisille sähköpostitse.
Kesko: Lähtökohtaisesti pitää olla maksettuna kello 21 mennessä
Myös Helsingin Kallion K-marketissa myynti onnistui mutkitta vielä yhdeksän jälkeen, jossa myös S-Marketin tapaan juomahyllyt lukkiutuivat yhdeksältä.
Keskon myymälöissä lähtökohtaisesti alkoholijuoman pitää olla maksettuna kello 21 mennessä, jos kauppa on vielä sen jälkeen auki.
Kuten S-ryhmälläkin, poikkeuksena ovat tilanteet, joissa alkoholijuomat ovat lukkojen takana kello yhdeksästä alkaen.
– Tällöin voidaan olla varmoja, että asiakas on saanut tuotteen haltuunsa ennen kello 21, kaupan omavalvonnan tuen päällikkö Marita Hätönen viestittää sähköpostitse.
Myös tilanteessa, jossa myymälä menee kiinni yhdeksältä, voidaan olla varmoja, että tuote on saatu haltuun ennen rajaa.
Sääntelyiden lisäksi myymälöiden kassajärjestelmät muistuttavat rajoituksista automaattisesti kello 21–09 välillä.
Hätösen mukaan säädökset ovat asiakkailla tiedossa pääsääntöisesti hyvin.
Lidlissä enemmän vaihtelua
Kallion Lidlissä juoman ostaminen ei onnistunut. Kyseisen kaupan juomahyllyistä puuttuivat lukitusmekanismit.
Lidlissä alkoholinmyynti päättyy tasan kello yhdeksältä, vaikka kauppa menisi kiinni kymmeneltä, kertoo Lidlin myynnin ja tavaranhallinnan johtaja Valtteri Suonperä
– Emme voi varmistua siitä, että myöhemmin kassalle saapuva olisi napannut tuotteen hyllystä ennen kello yhdeksää. Näissä myymälöissä kassajärjestelmä ei päästä alkoholituotetta läpi kello 21 jälkeen, hän viestittää sähköpostitse.
Jos myymälä menee yhdeksältä kiinni, on alkoholin ostaminen vielä mahdollista "teknisesti kello 21.15 saakka", jotta myös viime minuuteilla asioivat asiakkaat saavat maksettua ostoksensa.
– Tässä tapauksessa voimme varmistua siitä, että alkoholituotteet ovat olleet asiakkaan hallussa ennen kello yhdeksää, sillä myymälän sulkeutuessa ohjaamme kaikki asiakkaat kassalle ostoksineen.
Suonperän mukaan rajoitukset alkoholin myynnin suhteen ovat asiakkailla hyvin tiedossa eikä niistä synny "suurempaa hämminkiä".