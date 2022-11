Rukan huipulla myynnissä todellinen ökyhuvila: Myyjän ex-mies kaikkien tuntema taloussotkuistaan

Hallikaisten hotellihanke on kestänyt 14 vuotta Luksushuvilaa Rukalla kauppaavilla Hallikaisilla oli rakenteilla Ouluun torihotelli, jonka työt keskeytettiin viime keväänä maksamattomien laskujen vuoksi. Laskuja on noin 12,6 miljoonaa euroa, ja niitä perii muun muassa rakennusyhtiö SRV. Nyt Uroksen konkurssipesän hoitaja etsii hotellille jatkajaa, joka saattaisi työmaan loppuun. Hanke on ollut työn alla jo 14 vuotta ja sen valmiusaste on nyt 50 prosenttia.