Uroksen pääomistajasta rikostutkinta myös Sveitsissä – STT: Jyrki Hallikaisesta teki rikosilmoituksen yhden prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa maksanut sijoittaja

Konkurssiin ajautuneen teknologiayhtiö Uroksen pääomistaja Jyrki Hallikainen on rikostutkinnan kohteena myös Sveitsissä.

Schwyzin kantonin syyttäjäviranomainen Patrick Bischoff vahvistaa STT:lle, että Hallikaisesta on käynnissä rikostutkinta, muttei kommentoi asiaa tarkemmin.

– Tutkinta on vielä aivan alkuvaiheessa. Muuta tietoa aikataulusta ei voida antaa, Bischoff kertoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta on tehnyt rikosilmoituksen Sveitsissä asuva sijoittaja, jolle Hallikainen kauppasi kesällä 2020 pienen osuuden Uroksesta miljoonahintaan. Koska Bischoff ei kommentoi rikosepäilyä tarkemmin, STT ei ole pystynyt vahvistamaan, että rikosilmoitus ja tutkinta liittyvät toisiinsa. Rikosilmoitus on kuitenkin tehty samalle osastolle, jolla Bischoff työskentelee ja joka käsittelee muun muassa talousrikoksia.

STT kertoi viime kuussa, että Hallikainen myi pieniä palasia Uroksesta miljoonilla euroilla ennen yhtiön kulissien romahtamista. STT:n tietojen mukaan rikosilmoitus koskee kaupoista suurinta, kun Hallikainen kesällä 2020 myi Sveitsissä asuvalle hyvin varakkaalle sijoittajalle Uroksesta noin prosentin osuuden noin 20 miljoonalla eurolla. Myyntihinta tarkoittaa sitä, että Hallikainen määritteli tuolloin yhtiönsä arvoksi noin kaksi miljardia euroa.

STT ei tavoittanut Hallikaista kommentoimaan asiaa.

Esitteli sijoittajalle hurjia lukuja

Osoituksena Uroksen kannattavuudesta Hallikainen esitteli sijoittajalle vuoden 2019 tilintarkastamattomia lukuja, joiden mukaan Uros teki liikevaihtoa lähes 2,7 miljardia euroa ja liikevoittoa noin 170 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 luvut olivat vielä huikeammat: niiden mukaan Uros teki vuoden kolmannella neljänneksellä yli 1,4 miljardin euron liikevaihdolla lähes 66 miljoonan euron nettovoiton.

Sveitsissä asuvan sijoittajan lisäksi Hallikainen onnistui STT:n tietojen mukaan myymään pieniä osuuksia yhtiöstään myös kahdelle muulle kokeneelle sijoittajalle. Yksi suomalainen sijoittaja on sittemmin onnistunut purkamaan kaupan ja saamaan rahansa takaisin, sillä sopimukseen oli kirjattu ehto suuren pääomasijoittajan mukaantulosta. Kun sellaista ei tullut, sijoittaja sai takaisin noin viisi miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden helmikuussa Uros asetettiin useiden velkojien vaatimuksesta konkurssiin. Käräjäoikeuden mukaan Uroksella oli tuolloin velkoja ainakin lähes 13,5 miljoonaa euroa ja kassavaroja noin 14 000 euroa.

2:21 Syyskuussa 2021 valmisteilla ollut Tampereen uusi jääkiekkoareena kantoi vielä Uros Live -nimeä. Tuolloin pääsponsori Urosta uhkasi selvitystilaan määrääminen – MTV Urheilu vieraili paikan päällä kysymässä, kuinka huolestuttava tilanne on

Pesänselvittäjä pohtii pakkokeinoja Hallikaiselle

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Myös konkurssiasian eteneminen on takunnut. Hallikainen ei allekirjoittanut konkurssipesän pesäselvitystä alkuperäisessä määräajassa, minkä takia takarajaa sille on jatkettu kesäkuun puoliväliin asti.

Pesäluettelo on yhtiön edustajan ilmoitus siitä, mitä varoja ja velkoja hänen tietonsa mukaan yhtiöllä on konkurssihetkellä ollut. Pesänselvittäjä Sami Uoti sanoo, että tilanne on poikkeuksellinen.

– On valitettavaa, että Hallikainen ei ole pesäluetteloa – joka hänelle on kyllä lähetetty – palauttanut. Sen takia määräaikaa on pari kertaa jouduttu pidentämään, Uoti kertoo.

Hallikaisella on Suomessa asiamiehet, joiden kanssa keskustelut ovat Uotin mukaan sujuneet aivan hyvin.

– Mutta miten sanoisin tämän kohteliaasti, Hallikaiselta saatu palaute on ollut hyvin vähäistä, jos sitäkään.

Uoti pohtii myös mahdollisia pakkokeinoja, joita konkurssilain mukaan velvollisuuksiaan laiminlyövään velalliseen voidaan kohdistaa.

– Ensisijaisena (konkurssilaissa) on uhkasakko, sitten voidaan vaatia matkustuskieltoa ja myös vangitsemista.

Suomessa petostutkinta jatkuu

Suomessa Hallikaista ja hänen kanssaan Uroksen vuonna 2011 perustanutta Tommi Uharia epäillään törkeästä avustuspetoksesta Uroksen toiminnassa. Uhari jätti Uroksen joitakin vuosia sitten.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tutkinnan vuoksi Hallikaisen ja Uharin omaisuutta on määrätty yhteisvastuullisesti vakuustakavarikkoon yli kuuden miljoonan euron edestä. Jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Heikkinen kertoi STT:lle, että esitutkinta on vielä kesken ja vakuustakavarikkoon tullaan hakemaan jatkoaikaa.

Avustuspetostutkinta liittyy Business Finlandin eli silloisen Tekesin vuosina 2011–2013 Urokselle antamiin miljoonien eurojen tuotekehityslainoihin ja avustuksiin. Business Finlandin mukaan Uros salasi rahoittajalta sopimukset, joilla rahoitetuissa projekteissa kehitettävät tai aikaansaadut tulokset myytiin ja luovutettiin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

– Yritys on hakenut ja saanut rahoitusta esitettyyn lisenssiliiketoimintaan, jota sillä ei ole esiin tulleiden tietojen mukaan ollut aikomustakaan toteuttaa, Business Finland sanoi lausunnossaan Helsingin hallinto-oikeudelle, minne Uros valitti Business Finlandin päätöksestä määrätä rahat välittömästi takaisinmaksettavaksi.

Suomen-omaisuus siirtyi ex-vaimolle

Hallikainen on oululaistaustainen liikemies, joka on pitkään asunut ulkomailla, ensin Belgiassa ja sittemmin Sveitsissä. Viime syksyn aikana Hallikainen on ilmoittanut kotipaikakseen Liechtensteinin.

Kasvun vuosina Hallikainen omisti yhtiön perheenjäsentensä kanssa. Myös yhtiön hallitus oli perhepiirin hallussa, ja Hallikainen toimi hallituksen puheenjohtajana.

Viime vuoden maaliskuussa Uros kertoi siirtävänsä pääkonttorinsa Suomesta Sveitsiin, jonne se oli perustanut vuoden 2020 lopulla konsernille uuden emoyhtiön, Uros Ag:n. Sveitsissä yritysten omistajat eivät ole julkista tietoa.

Sitä ennen, vuoden 2021 alussa Hallikainen siirsi valtaosan omaisuudestaan Suomessa silloisen vaimonsa Tarja Hallikaisen nimiin. Asia ilmenee asiakirjoista Hallikaisten ja Nordean ulosottokiistassa, joka on vireillä Oulun käräjäoikeudessa.

Nordean mukaan Jyrki Hallikaisen tarkoituksena on ollut siirtää omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin. Hallikaisten mukaan omaisuuden siirrossa on kyse avioeron yhteydessä tehdystä osituksesta.