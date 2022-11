"Rosvon viittaa on turha sovitella keskustan päälle" – Keskustan pohjoisen kansanedustajat syyttävät esitystä saamelaiskäräjälaiksi epäoikeudenmukaiseksi

Kulmuni: Jos halutaan aiheuttaa jännitettä ja kaaosta, jatketaan nykylinjalla

– En usko, että tällä esityksellä, joka on kaatunut eduskunnassa jo aiemmin, on nytkään edellytyksiä menestyä.

Lohi: Vuoteen ei tapahtunut mitään

– Iso ongelma tässä on se, että kun vuosi sitten minuun otti yhteyttä ministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteeri, minä kerroin hänelle, mitkä ovat ongelmakohdat, niin vuoteen ei ole tapahtunut mitään. Ei ole yritetty neuvotella sisällöstä. Nyt kun ollaan viimeisellä rannalla ja aika loppuu kesken, pääministeri ilmoittaa, että nyt tämä tuodaan riitaisena, hän toteaa.

Mikko Kärnä: Rosvon viittaa on turha sovitella keskustan päälle

– Juuri kahdeksan saamelaiskäräjien 21 jäsenestä lähetti hätähuudon ministereille ja kansanedustajille, että lakia ei voida hyväksyä tässä muodossa. Keskusta haluaa puolustaa myös vähemmistön vähemmistöä, se on meidän kantamme, Kärnä sanoi.

– Rosvon viittaa on turha sovitella keskustan päälle. Meillä on todellakin valmius lakia muuttaa, mutta silloin täytyy noudattaa hallitusohjelmaa, jossa on kirjattu, että huolehditaan kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien oikeuksia, Kärnä totesi.