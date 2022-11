Keskustan Saarikko arvostelee pääministerin toimintaa saamelaiskäräjälaissa – Marin: "Olen yllättynyt tästä äkkikäännöksestä"

– Pääministerin toimintatapa tuoda erimielinen esitys valtioneuvostoon on poikkeuksellinen. Pääministeri rikkoo vakiintuneita pelisääntöjä. Saamelaiskäräjälaista tässä muodossa ei ole sopua. Keskusta ottaa tänään valtioneuvoston istunnossa lain asiakirjat pöydälle, Saarikko twiittasi torstaina puolenpäivän aikoihin.

– Olen yllättynyt tästä äkkikäännöksestä, joka on tapahtunut 15 minuuttia sitten Twitterissä. Se on päinvastainen, kuin mistä olemme puhuneet ja mistä olemme sopineet. Ministeri Saarikko ei ole minulle suoraan ilmoittanut, että tämä olisi ongelmallinen toimintatapa.

– Hallitus ei ole yksimielinen, vaikka olemme keskustelleet hyvin useasti ja pitkään asiasta. On selvää, että ei ole syntynyt sellaista kompromissiesitystä, jonka taakse keskusta voisi asettua.

Marin kommentoi keskustan viimeaikaisia ulostuloja, joissa se on ollut erimielinen muun hallituksen kanssa.

Uudistuksen lähtökohtana itsemääräämisoikeuden parantaminen

Saamelaiskäräjälakia on haluttu uudistaa jo noin kymmenen vuotta. Lakimuutosta valmistava toimikunta on saanut lakiehdotuksen valmiiksi jo viime keväänä, mutta hallituspuolueiden kesken ei ole ollut yksimielisyyttä kaikista lakiesityksen kohdista.

Uudistuksen lähtökohtana on parantaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta alkuperäiskansana. Eriävät näkökulmat liittyvät muun muassa siihen, ettei eri tahoilla ole yhteneväistä näkemystä siitä, kuka voidaan määrittää saamelaiseksi.

YK:n ihmisoikeuskomitea on ilmaissut huolensa saamelaisten ihmisoikeuksien toteutumiselle Suomessa. Komitea on antanut Suomelle toistuvasti moitteita, joissa on muun muassa katsottu Suomen rikkoneen rotusyrjinnän vastaista kansainvälistä sopimusta.