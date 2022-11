Mistä hallitusta repivässä saamelaislakikiistassa on kyse? MTV:n Vesa Kallionpää: "Hallitus on sekaisin kuin seinäkello"

Esitys päivittäisi saamelaiskäräjien vaalikelpoisuuden – Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta jätti asiasta mietintönsä jo kesäkuussa 2021. – Saamelaiskäräjien vaaliluettelo olisi tarkoitus koota uudelleen. Esityksessä halutaan vahvistaa saamelaisten oikeutta määrittää itse, kuka on saamelainen. – Vaalikelpoisuudesta on tarkoitus poistaa niin sanottu lappalaispykälä. Laki vastaisi tällöin Ruotsin ja Norjan vastaavia, joissa asia määrittyy vain kielen pohjalta. – Suomessa vaaliluetteloon voi päästä myös, jos henkilön esivanhemmat on merkitty lappalaiseksi vanhoissa maa-, veronkanto- tai henkikirjoissa. Saamelaisaktivistien mukaan lappalaisuus ei tässä yhteydessä viittaa etnisyyteen vaan elinkeinoon. – Keskustan edustaja jätti esitystä valmistelleen toimikunnan mietintöön eriävän mielipiteen, ja keskusta on jatkanut uudistuksen vastustamista. Se on vedonnut saamelaiskäräjien vähemmistön kantaan.