Hallituksen toimintakyky herättää kysymyksiä – Saarikko: "Meillä on vaikea lista hyvin erimielisiä asioita"

– Hallituksen toiminnan ydin on saavuttaa yksimielisyys. Näin ei tässä kysymyksessä kyetty toimimaan ja silloin keskustan tehtävä on edustaa omaa kantaansa loppuun asti tässä pitkään jatkuneessa monimutkaisessa saamelaiskäräjiä ja saamelaismääritelmää koskevassa riidassa, jossa meillä on täysi oikeus näkemykseemme, ja sillekin on paljon tukijoita, Saarikko toteaa.