Eduskunnassa hiertää yhä se, kuka voidaan merkitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

– Tässä on poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat eduskunnan käsittelylle. Tässä on taustalla hallitusohjelman selkeä kirjaus, meillä oli todella hyvät neuvottelut oikeusministeri Leena Meren (ps.) kanssa, ja hallituksen esitys tuli yksimielisenä eduskuntaan, kertoo saamelaiskäräjien tuore puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi STT:lle.

Näkkäläjärvi sanoo ymmärtäneensä, että RKP:lle saamelaiskäräjälain uudistus oli kynnyskysymys hallitukseen lähdölle. Myös kansanedustaja Eva Biaudet (r.) on todennut, että asian kirjaus hallitusohjelmaan yksi puolueen hallitusyhteistyölle asettamista vaatimuksista.

Lapin kansanedustajat kritisoivat

Lain vastustajia on hiertänyt etenkin niin sanotun lappalaiskriteerin poistaminen osana uudistusta. Lappalaiskriteeri määrittelee saamelaiseksi henkilön, joka "on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa".