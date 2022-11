Inka kertoo repivästä konfliktista saamelaisten kesken: "Selvät rintamalinjat" – nyt asiasta riitelee myös Suomen hallitus

Puolustajat ja vastustajat perustelevat kantojaan samoilla argumenteilla

Toivoo rauhaa saamelaisyhteisöön

Uudistusta puoltavat tahot pettyneitä hallituksen viivyttelyyn

Asian valmistelu kuuluu oikeusministeriölle ja oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille, mutta MTV Uutisten tietojen mukaan myös pääministeri Sanna Marin (sdp) on ollut asiassa aktiivinen. Marinin mukaan lain läpi vieminen on ihmisoikeuskysymys.

"Meillä ei ole lakia turvana"

Suhteellinen listavaali tarkoittaa vaalitapaa, jossa äänestäjä äänestää ensisijaisesti ehdokaslistaa. Listalta valitaan niin monta ehdokasta kuin listan suhteellinen osuus on äänistä. Henkilövaali on listavaalia vastakkainen vaalitapa, jossa äänestetään suoraan yksittäisten ehdokkaiden välillä.

– Meillä ei ole omaa lakia turvana. Toistuvasti on nyt käynyt niin, että saamelaiskäräjät on kävellyt inarinsaamelaisen yhteisön tahdon yli. Meidän itsemääräämisoikeuttamme käyttäävät tällä hetkellä muut tahot.

Kangasniemi: YK:n ratkaisua käytetään lakiuudistuksen lobbaamiseen

Vaaliluettelo on lista, johon merkityillä henkilöillä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa. Kangasniemi viittaa siihen, että nykylaissa on niin kutsuttu lappalaiskohta, jonka mukaan saamelaisuuuteen riittää se, että on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on aikoinaan merkitty lappalaiseksi veronkanto- tai henkikirjassa.