Roope Salmisen ja Vivian Nickin häitä tanssitaan ensi vuonna. Parin hääsuunnitelmat ovat jo hyvällä mallilla, mutta yainakin hteen asiaan tarvitaan vielä ratkaisu.

Juontajana, muusikkona ja näyttelijänä tunnetun Roope Salmisen elämässä puhaltavat rakkauden tuulet. Hän ja hänen kumppaninsa Vivian Nick kertoivat hiljattain Ootsä kuullut tästä -podcastissaan, että he menivät kesällä kihloihin.

– Olen tosi rakastunut, perjantaina 5. syyskuuta Rakkaus on sokea -nimeä kantavan singlen Roope Salminen & Koirat -kokoonpanonsa sekä Sennin kanssa julkaiseva Salminen kertoo MTV Uutisille.

Vivian Nick ja Roope Salminen kihlautuivat hiljattain.Jussi Ratilainen

Vaikka kosintatarina on Salmisen mukaan hänen suosikkitarinansa, ei hän halua avata tilanteen yksityiskohtia enempää julkisuuteen.

– Olen off the record kyllä kertonut sitä tarinaa erittäin mielissäni, se on suosikkitarinani. Suosittelen ehdottomasti kaikille, joilla on joku ihana kumppani, jonka kanssa on jo kerennyt olemaan jonkin aikaa ja jonka kanssa on varmuus, että aikoo olla yhdessä, että kannattaa kosia. Se on tuonut ihan uuden vaihteen meidän parisuhteeseemme, hän sanoo.

Lue myös: Vivian Nick paljastaa yksityiskohtia hänen ja Roope Salmisen häistä

Salmisen ja Nickin häitä tanssitaan ensi vuonna. Salminen päätti hääpäivän ja varasi hääpaikan jo ennen kosimista.

– Ajattelin, että on kivempaa kosia niin, että olen tehnyt kaiken mitä voin, eikä siten, että "Tässä on sormus, hoida sinä loput".

Häiden suunnitteleminen yhdessä oman rakkaan kanssa on ollut Salmiselle mielekästä puuhaa, ja suunnitelmat ovatkin muusikon mukaan jo melko pitkällä. Hän kuvailee hänellä ja Nickillä olevan jopa tylsän yhteneväiset näkemykset ja haaveet häihin ja niiden järjestelyihin liittyvissä asioissa – yhtä juttua lukuunottamatta.

– Ainoa ratkaisematon asia meillä on se, että laitammeko piilopullon vessaan vai ei. Toisen meistä mielestä se on mauton perinne ja toisen mielestä se on ehdottoman tärkeä osa mitä tahansa hääjuhlia. En kerro, kumpi ajattelee kummin päin, hän nauraa.

– Mutta tässä on vuosi aikaa ratkoa tämä asia. En usko, että häidemme tunnelma jää siitä kiinni.

Avioelämässä Salminen odottaa kaikkein eniten rauhaa ja varmuutta. Avioituminen tarkoittaa hänelle sitä, että hän ja Nick ovat valinneet olla tiimi.

Lyömätön kuvio

Salminen ja Nick elävät uusperhe-elämää. Perheeseen kuuluu heidän lisäkseen Salmisen ja hänen ex-kumppaninsa, näyttelijä Helmi-Leena Nummelan vuonna 2020 syntynyt poika sekä Nickin ja hänen ex-kumppaninsa tytär.

Muusikko ajattelee, että mikäli asiat uusperheessä toimivat hyvin, on kyseessä todella lyömätön kuvio.

– Totta kai uusperheisiin voi liittyä kaikenlaista hankaluutta, jos on vaikkapa erilaisia arvoja. Siihen tulee niin paljon vanhempia, kun on biologiset vanhemmat ja heidän kumppaninsa, ja heillä saattaa olla lapsia aiemmista liitoistaan ja niin edelleen, hän sanoo.

– Se, että muodostuu kaksi kotia, joissa on johdonmukaiset, samat säännöt kaikille ja ollaan yksimielisiä tärkeistä asioista, vaatii totta kai työtä ja kuuntelemista. Jos sen saa toimimaan ja jos vanhempien välillä on rakkautta, ystävyyttä ja lämpöä, niin se on tosi fantastista, hän jatkaa.

Salminen kertoo, että he ovat viimeksi haastattelua edeltävänä päivänä viettäneet yhdessä aikaa Nummelan ja heidän yhteisen lapsensa sekä Nummelan viime vuonna syntyneen lapsen kanssa.

– Minusta on ihanaa, että lapsemme näkee molempia biologisia vanhempiaan kerralla. Minusta on myös ihanaa, että Vivianista ja Helmi-Leenasta on tullut ystäviä. Tykkään kaikista lapsista ja aikuisista tässä kuviossamme. On käynyt tosi hyvä tuuri.

– Meillä nuo kuviot toimivat hirveän hyvin. Pääasia on, että lapsi tulee nähdyksi, häntä rakastetaan ja hänelle laitetaan johdonmukaiset rajat. Samapa se on, missä kuviossa se tapahtuu.