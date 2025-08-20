Roope Salminen ja Vivian Nick paljastivat podcastissa: Kihlat

Julkaistu 20.08.2025 08:14
Roope Salminen ja Vivian Nick ovat kihlautuneet. 

Juontaja Roope Salminen ja podcastaaja Vivian Nick ovat kihlautuneet. Pariskunta paljasti uutiset Ootsä kuullut tästä -podcastinsa tuoreessa jaksossa. 

– Ihan sika kiva juttu. Olen odottanut niin pitkään, että pääsisin kosimaan Viviania. Tuossa pari viikkoa sitten pääsin vihdoinkin tekemään sen, Salminen kertoo. 

– Perhe ja läheiset jo tietävät. Ja jokainen, joka on nähnyt minut tämän timantin kanssa, niin varmaan tietää, Nick kuvailee. 

Salminen pyysi Nickin kättä jo marraskuussa tämän isältä. 

– Iltaisin, kun menen nukkumaan, en enää mieti maailman huolia, vaan millaisen kampauksen haluan häihimme. Häiden suunnittelu kanssasi on ollut niin kivaa, kun tuntuu, että olemme kilpaa innoissamme asiasta, Nick hehkuttaa. 

