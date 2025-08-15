Ensimmäiset yhteiskuvat Helmi-Leena Nummelasta ja rakkaasta julki

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela jakoi harvinaiset kuvat yhdessä kumppaninsa kanssa.

Näyttelijä Helmi-Leena Nummela julkaisi Instagramissa ensimmäiset yhteiskuvat rakkaansa kanssa, joka on turkulainen ravintolayrittäjä. 

Parilla on yhteinen lapsi, joka syntyi helmikuussa 2024.

Näyttelijä kertoi Huomenta Suomessa marraskuussa 2024, että pariskunta haluaisi mennä naimisiin ja pitää juhlat

Joulukuussa 2023 Nummela kertoi  Me Naiset -lehdelle, että perhe asuu sekä Helsingissä että Turussa. 

Nummelalla on esikoispoika Roope Salmisen kanssa. He erosivat keväällä 2022.

