Jos Rooman kuuluisaa Trevin suihkulähdettä haluaa päästä ihailemaan lähietäisyydeltä, joutuu siitä jatkossa maksamaan.
Rooman kaupunki asettaa suihkulähteen välittömään läheisyyteen helmikuun alusta lähtien kahden euron pääsymaksun, millä se pyrkii torjumaan liikamatkailun haittoja. Etäämmältä suihkulähdettä voi edelleen ihailla ilmaiseksi – jos tungokselta pystyy.
Tänä vuonna suihkulähteen edustalla oli joulukuun alkupäiviin mennessä vieraillut noin yhdeksän miljoonaa turistia, kertoi Rooman pormestari Roberto Gualtieri. Päivittäin kävijöitä on keskimäärin 30 000.
Koristeellista barokkityyliä edustava suihkulähde muistetaan muun muassa Federico Fellinin elokuvasta La Dolce Vita, jossa näyttelijä Anita Ekberg pulahtaa uinnille lähteeseen.
Kolikon heittämisestä lähteeseen on tullut niin vahva perinne, että altaasta kerätään viikoittain tuhansia euroja hyväntekeväisyyteen.