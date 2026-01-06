Teosten äärelle voi nykyisessä levottomassa maailmantilanteessa pysähtyä miettimään, mikä maailmassa on lopulta tärkeää.

Tänään tiistaina käynnistyvässä Lux Helsinki -valotaidefestivaalissa on nähtävillä parikymmentä valoteosta eri puolilla Helsingin keskustaa. Festivaalin kestoa on tänä vuonna pidennetty kuusipäiväiseksi.

Teokset sijoittuvat aina Kansalaistorilta Narinkkatorille, Hietalahdentorille, Vanhaan Kirkkopuistoon ja Espan lavalle asti. Lisäksi teoksia löytyy esimerkiksi Erottajan aukiolta, Citycenteristä ja Kanneltalosta.

Tämän vuoden Stop time! -teemalla halutaan kutsua ihmisiä pysähtymään taiteen äärelle levottomassa maailmantilanteessa. Teosten äärelle voi esimerkiksi pysähtyä miettimään, mikä maailmassa on lopulta tärkeää.

Helsingin keskustan rakennuksissa, puistoissa ja aukioissa nähdään tuttuun tapaan valon ja äänen kertomia tarinoita.

Max Lapinsuo-Sylwénin teos Chapters muuttaa vanhan teknillisen korkeakoulun päärakennuksen juhlavan julkisivun eläväksi tarinankertojaksi.Anna Mäkelä

Esimerkiksi vuonna 1887 rakennettu vanha teknillinen korkeakoulu herää henkiin ja tuo esiin menneiden aikojen muistoja.

– Käsitellään ehkä myös Helsingin historian vaikeita vaiheita ja sitä, kuinka me helsinkiläisinä ja suomalaisina olemme pystyneet ne voittamaan, valo- ja kuvataiteilija Max Lapinsuo-Sylwén sanoo.

Hietalahdessa Helsingin telakan jättimäiset, ikoniset nosturit muuttuvat majakoiksi, jotka loistavat talven pimeydessä.

– Taidemaalarina olen halunnut maalata valolla ja värillä. Tämä telakka on 160-vuotias, ja halusin tuoda siihen uudelleen henkeä, kuvataiteilija ja taidegraafikko Melek Mazic kertoo teoksestaan.

Lux Helsinki on valaistu tiistaista sunnuntaihin kello 17–22. Osa teoksista on valaistu torstai- ja perjantaiaamuina.