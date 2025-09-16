Ronnie O'Sullivan vetäytyy ensi viikolla käynnistyvästä British Openista.
Snookerin seitsenkertainen maailmanmestari O'Sullivan nähtiin viimeksi tositoimissa elokuun puolivälissä Saudi-Arabiassa, jossa hän hävisi tiukassa loppuottelussa Neil Robertsonille. Sittemmin O'Sullivan on jättänyt väliin elokuun viimeisellä viikolla pelatun turnauksen Kiinan Wuhanissa ja viimeksi kotikaupungisssaan Brentwoodissa tällä viikolla pelattavan English Openin.
British Openissa O'Sullivanin oli määrä kohdata ensi viikon maanantaina ensimmäisen kierroksen ottelussaan Sanderson Lam. O'Sullivanin paikan kaaviossa ottaa Daniel Womersley.
World Snooker Tourin (WST) mukaan O'Sullivan vetäytyy turnauksesta terveydellisistä syistä. Saman syyn WST ilmoitti syyksi kertoessaan O'Sullivanin vetäytymisestä Wuhanin turnauksesta.