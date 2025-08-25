Snookertähdeltä hämmästyttävä showlyönti, jota ei olisi pitänyt hyväksyä

Snookerin kiinalaistähti Ding Junhui viihdytti kotiyleisöä Wuhan Open -turnauksen avauskierroksella sunnuntaina.

Ding kukisti maanmiehensä Hao Zhangin helposti erin 5–1. Hänellä oli varaa myös leikitellä, mistä nähtiin esimerkki 5. erässä.

Ding oli jo varmistanut erävoittonsa ja yli sadan pisteen sarjan, kun hän pussitti viimeisen mustan pallon kopautettuaan pöydällä vielä liikkuneen lyöntipallon vallin kautta mustaan. Tuomari laski kyseisen pussituksen mukaan pistesarjaan, vaikka todellisuudessa Dingille olisi pitänyt tuomita virhe ja vastustajalle tuossa tilanteessa merkityksettömät neljä pistettä. Sääntöjen mukaan pelaaja ei saa suorittaa seuraavaa lyöntiä ennen kuin kaikki pallot ovat paikallaan pöydällä.

Videon Dingin lyönnistä voit katsoa tästä linkistä.

Ding putosi turnauksesta maanantaina taivuttuaan vasta 18-vuotiaalle Stan Moodylle erin 3–5.

Kisassa on nähty kahteen ensimmäiseen päivään myös kaksi 147 pisteen maksimisarjaa. Ensimmäisen teki Xiao Guodong avausottelussaan, toisen Thepchaiya Un-Nooh toisen kierroksen matsissa maanantaina.